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Только свобода: Джамала покорила фото в коротком топе со шнуровкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2019 - 10:17
Только свобода: Джамала покорила фото в коротком топе со шнуровкой
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица рассказала о спонтанной съемке

Популярная певица Джамала из-за плотного рабочего графика редко может себе позволить не следить за временем, а полностью посвятить себя одному занятию. Она ценит минуты, проведенные в кругу семьи и обожает творческую свободу, а еще умеет мастерски совмещать и то и другое. Так, артистка опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в коротком белоснежном топе со шнуровкой и рассказала, как потеряла счет часам во время увлекательной фотосессии.

Джамала позирует в черных брюках с завышенной талией и белоснежной короткой блузке с длинными оригинально оформленными рукавами и шнуровкой в области груди. Фотосет проходил на улице.

"Продовжуючи тему абсолютно творчої свободи, хочу поділитися з вами бекстейдж зі фотосесії. Люблю такі спонтанні та легкі зйомки, коли ти не прив’язана до якихось образів чи щільного таймінгу. Тільки свобода — тільки творчість!" - поделилась Джамала.

Только свобода: Джамала покорила фото в коротком топе со шнуровкой

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы оценили ее новый образ и оставили для Джамалы комплименты в комментариях.

"Какая наипрекраснейшая", "Красивая", "Вы такая прекрасная!", "Джа, ты просто прелесть и очаровашечка", "Непревзойденная!", "Ааааа, ждем фотки!" - писали заинтригованные поклонники.

В сториз артистка показала еще несколько стрит-страйл образов. Так, она позировала на камеру в прозрачной черной блузке, яркой футболке и рваных джинсах. Джамала сообщила, что фотосессия была полной импровизации, и она не может дождаться ее результатов.

 

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала рассказала, какую одежду она предпочитает носить и что больше всего ценит при выборе наряда.

Напомним, стильная Джамала  покорила сеть появлением на съемках развлекательного шоу "Хто зверху?"

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