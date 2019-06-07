Только свобода: Джамала покорила фото в коротком топе со шнуровкой

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица рассказала о спонтанной съемке

Популярная певица Джамала из-за плотного рабочего графика редко может себе позволить не следить за временем, а полностью посвятить себя одному занятию. Она ценит минуты, проведенные в кругу семьи и обожает творческую свободу, а еще умеет мастерски совмещать и то и другое. Так, артистка опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в коротком белоснежном топе со шнуровкой и рассказала, как потеряла счет часам во время увлекательной фотосессии.

Джамала позирует в черных брюках с завышенной талией и белоснежной короткой блузке с длинными оригинально оформленными рукавами и шнуровкой в области груди. Фотосет проходил на улице.

"Продовжуючи тему абсолютно творчої свободи, хочу поділитися з вами бекстейдж зі фотосесії. Люблю такі спонтанні та легкі зйомки, коли ти не прив’язана до якихось образів чи щільного таймінгу. Тільки свобода — тільки творчість!" - поделилась Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы оценили ее новый образ и оставили для Джамалы комплименты в комментариях.

"Какая наипрекраснейшая", "Красивая", "Вы такая прекрасная!", "Джа, ты просто прелесть и очаровашечка", "Непревзойденная!", "Ааааа, ждем фотки!" - писали заинтригованные поклонники.

В сториз артистка показала еще несколько стрит-страйл образов. Так, она позировала на камеру в прозрачной черной блузке, яркой футболке и рваных джинсах. Джамала сообщила, что фотосессия была полной импровизации, и она не может дождаться ее результатов.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала рассказала, какую одежду она предпочитает носить и что больше всего ценит при выборе наряда.

Напомним, стильная Джамала покорила сеть появлением на съемках развлекательного шоу "Хто зверху?"