"Ценю свободу": Джамала рассказала, какой одежде отдает предпочтение

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица призналась, что чаще выбирает наряды от украинских дизайнеров

Джамала известна своим элегантным и женственным и при этом несколько сдержанным стилем - певица никогда не выходит в свет в излишне откровенных нарядах. При этом ее образы вовсе не скучные или старомодные - ей удается отлично совместить трендовость с некоторой простотой в стиле. На своей странице в Instagram артистка рассказала, чем она руководствуется, когда подбирает себе образы.

По словам певицы, она ценит удобство в одежде, а также отдает предпочтение украинским дизайнерам.

"Чим я керуюсь при виборі свого образу? Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно. Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. Мені подобається те, що вони роблять, як розвиваються. І коли за кордоном мене запитують, хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер", - поделилась Джамала.

Исполнительница также опублковала фото, на котором она запечатлена в стильной красной блузке и с красивым ожерельем на шее. Отметим, что это один из ее образов в новом клипе на песню Solo.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры артистки поспешили оставить восхищенные комментарии, назвав ее иконой стиля.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

"Яка яскрава!!"

"Этот образ"

"Вам дуже личить- мабудь гарну музику слухаэте!"

"Красуня"

"Lady in red"

"Нереально красивая"

"Всегда вами восхищалась в этом плане - вы поддерживаете наших дизайнеров. Это дорогого стоит"

"Красивая какая)))"

"Вы - икона стиля, были, есть, и будете"

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, стильная Джамала вызвала ажиотаж в сети появлением в популярном шоу "Хто зверху?"

Ранее Джамала заинтриговала волнительным заявлением. Певица призвала каждого "искать свое лето" - свое вдохновение.

К слову, звездные тренеры Джамала и Надя Дорофеева покорили образами на "Голос. Діти".