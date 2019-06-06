"Ценю свободу": Джамала рассказала, какой одежде отдает предпочтение

Певица призналась, что чаще выбирает наряды от украинских дизайнеров
Джамала известна своим элегантным и женственным и при этом несколько сдержанным стилем - певица никогда не выходит в свет в излишне откровенных нарядах. При этом ее образы вовсе не скучные или старомодные - ей удается отлично совместить трендовость с некоторой простотой в стиле. На своей странице в Instagram артистка рассказала, чем она руководствуется, когда подбирает себе образы.
По словам певицы, она ценит удобство в одежде, а также отдает предпочтение украинским дизайнерам.
"Чим я керуюсь при виборі свого образу? Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно. Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. Мені подобається те, що вони роблять, як розвиваються. І коли за кордоном мене запитують, хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер", - поделилась Джамала.
Исполнительница также опублковала фото, на котором она запечатлена в стильной красной блузке и с красивым ожерельем на шее. Отметим, что это один из ее образов в новом клипе на песню Solo.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фолловеры артистки поспешили оставить восхищенные комментарии, назвав ее иконой стиля.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
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