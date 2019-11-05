"Светитесь от счастья": Холостяк 9 с избранницей устроили романтику в "маленьком Париже"

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова, кажется, практически неразлучны. Пара вскоре после окончания проекта переехала в общую квартиру, которую совместно и с любовью успела обустроить, они с удовольствием путешествуют по миру, а также проводят нескучный досуг в компании теперь уже общих друзей, да и дома наедине находят, чем заняться. Недавно Даша и Никита вернулись из Рима, где не упустили возможности отдаться чувствам прямо на итальянских узких улочках. Теперь же экс-холостяк повез любимую в родной город Черновцы, где прошло его детство и юность, а также живут родители. Романтичными фото на фоне родного университета он поделился в Instagram.

Кстати, Никита приехал не только ради того, чтобы повидать близких и побродить по ностальгическим местам детства, он также прочел лекцию в Черновецком национальном университете им. Федьковича, выпускником которого является. Этот опыт был приятным и волнительным для шоумена и ведущего.

"Как же я рад приезжать на родину, в свой "маленький Париж", с тобой. Сегодня вспоминал студенческие годы, встречался с деканом своего факультета, преподавателями и студентами. Мне кажется, нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где все спокойно и стабильно, чтобы понять, как изменился ты сам" - поделился философскими размышлениями Никита.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Счастливое фото влюбленных на фоне одной из ярких достопримечательностей города покорило сердца поклонников пары. В комментариях под снимком Даша оставила послание Никите: "Человек мой любимый".

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Мило и нежно. Счастья вам!

Супер, очень классные

Наші солоденькі

Очень мило

Какие же счастливые

Классная пара

Очень вы хорошие

Вы очень красивая пара, очень на вас приятно смотреть

Какие же вы классные! Так похожи! А это значит, что подходите друг другу по жизни!

Які ви класні! Постійно любуюсь вашими прсмішками

Круто смотритесь!Светитесь от счастья! Приятно смотреть на такую сладкую парочку

Скриншот комментариев

Кстати, Никита Добрынин и его возлюбленная рассказали, как достичь гармонии в отношениях.