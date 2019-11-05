"Светитесь от счастья": Холостяк 9 с избранницей устроили романтику в "маленьком Париже"

Никита решил показать Даше любимые места детства и юности
Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова, кажется, практически неразлучны. Пара вскоре после окончания проекта переехала в общую квартиру, которую совместно и с любовью успела обустроить, они с удовольствием путешествуют по миру, а также проводят нескучный досуг в компании теперь уже общих друзей, да и дома наедине находят, чем заняться. Недавно Даша и Никита вернулись из Рима, где не упустили возможности отдаться чувствам прямо на итальянских узких улочках. Теперь же экс-холостяк повез любимую в родной город Черновцы, где прошло его детство и юность, а также живут родители. Романтичными фото на фоне родного университета он поделился в Instagram.
Кстати, Никита приехал не только ради того, чтобы повидать близких и побродить по ностальгическим местам детства, он также прочел лекцию в Черновецком национальном университете им. Федьковича, выпускником которого является. Этот опыт был приятным и волнительным для шоумена и ведущего.
"Как же я рад приезжать на родину, в свой "маленький Париж", с тобой. Сегодня вспоминал студенческие годы, встречался с деканом своего факультета, преподавателями и студентами. Мне кажется, нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где все спокойно и стабильно, чтобы понять, как изменился ты сам" - поделился философскими размышлениями Никита.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Счастливое фото влюбленных на фоне одной из ярких достопримечательностей города покорило сердца поклонников пары. В комментариях под снимком Даша оставила послание Никите: "Человек мой любимый".
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Скриншот комментариев
Кстати, Никита Добрынин и его возлюбленная рассказали, как достичь гармонии в отношениях.