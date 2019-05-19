"Светитесь от счастья": Брежнева с мужем повеселилась на закрытой вечеринке

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица похвасталась редкими фото в компании любимого мужчины

Популярная певица Вера Брежнева очень редко показывает поклонникам совместные фото с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе. К примеру, недавно он отпраздновал день рождения, но из-за отсутствия снимков в соцсетях и публичных поздравлений, фаны артистки забеспокоились – все ли хорошо в паре? Тогда звезда разместила черно-белое фото с любимым мужчиной из личного архива и пояснила, что не стремится выставлять личную жизнь на показ. Имено поэтому подписчики Веры в Instagram удивились и обрадовались, обнаружив на ее страничке целую фотосессию с мужем, сделанную на ретро-вечеринке у общих друзей.

Праздник был тематическим, а гости будто совершили путешествие во времени. Так, Вера и Константин позировали рядом с автоматом по продаже газированной воды (такие повсеместно стояли на улице в советский период).

Кроме того, антураж кафе Центрального дома литератора в Москве, где проходил праздник, напоминал больше музей вещей времен СССР – плюшевые ковры с оленями на стенах, лампы с торшерами, старинная мебель, уличные таксофоны и многое другое.

Фото: Вера Брежнева с мужем (instagram.com/ververa)

Сама же Вера предстала перед поклонниками в образе "сексуальной библиотекарши": она надела огромные очки и облачилась в атласный комбинезон оливкового цвета, дополнив образ золотыми босоножками.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Итак: наши любимые друзья, обожаемая пара Таня и Олег праздновали свой День Рождения!! А празднуют они его всегда вместе и всегда креативно, на этот раз - в ЦДЛ (Центральный дом литератора). Вернее, даже, его кафетерий. Тематику вечера вы поняли, а я обожаю тематические вечеринки, и в удовольствие нарядилась", - оставила она подпись под фотосетом.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Стоит отметить, что на одном из снимков Вера позирует, сидя на руках у знаменитого актера Александра Филиппенко.

Фото: Вера Брежнева и Александр Филиппенко (instagram.com/ververa)

Поклонники артистки оценили оригинальные фото, а еще больше порадовались появлению на публике Веры и Константина вместе. Фаны отметили, что пара выглядит очень гармонично и светится от счастья.

Фото: Вера Брежнева с мужем и гостями вечеринки (instagram.com/ververa)

"Вера, Константин прямо помолодел с Вами", "Приятно, когда люди могут придумать сами себе такой креативный праздник, всем весело. Шикарно смотритесь, классная пара", "Идеальная пара!", "Классные фото, заряд позитива", "Изумительное фото... Вы светитесь от счастья", "Я кайфую от вашей пары!" - писали комментаторы.

Фото: Вера Брежнева с гостями вечеринки (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева побывала в Киев, где встретилась со своими друзьями-знаменитостями в одном из столичных заведений.