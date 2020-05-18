Свадьбы не будет: Наталья Водянова объявила о переносе бракосочетания с Антуаном Арно

Наталья Водянова и Антуан Арно объявили о намерении пожениться еще в конце 2019-го года. Свадьба должна была состояться уже в этом году. Но сейчас, в связи с ситуацией в мире, торжество пришлось перенести. Об этом 38-летняя модель сообщила в интервью российской версии глянцевого издания Vogue.

Так, по словам Натальи, если бы не вспышка коронавируса, уже в мае она бы отправилась на девичник с подругами в Коста-Рику. Событие было спланировано и продумано до мелочей. А потому Водянова и ее возлюбленный – 42-летний французский бизнесмен Антуан Арно – решили не вносить в него никаких корректив в связи с переносом. А просто устроить в том же формате ровно через год.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

«…Если бы все шло, как шло, то я бы уже примеряла свадебное платье. Мы перенесли торжество ровно на год. Потому что я не хочу менять тот сценарий, который мы долго-долго вынашивали. Для меня это не проблема. Антуан говорил: «Может, осенью?». Но я: «Нет-нет, мы спокойно ждем лета». Надеюсь, к тому моменту ситуация будет понятна и все вернется в привычный ритм», – рассказала Наталья.

Наталья не расстроена таким решением (фото: instagram.com/natasupernova)

Что ж, Водянова, судя по всему, действительно никуда не спешит. В интервью испанскому Elle она призналась, что предложение руки и сердца получила уже очень давно. «Он сделал предложение почти год назад, как раз в мой день рождения... С наступлением 2020-го года пришло время сообщить об этом». Подробности будущего торжества она также раскрыла. «Мы очень скоро поженимся, и это будет большой праздник для около 300 гостей. Хотя я скажу вам, что во Франции они привыкли к более многочисленным свадьбам, поэтому найдутся люди, которые думают, что это интимно», – смеется знаменитая модель.

Сейчас модель занята, как и прежде, своими благотворительными проектами – она устраивает онлайн-встречи для сбора средств своему фонду «Обнаженные сердца». А также воспитанием детей. Недавно она призналась, что карантин дался ей нелегко – семья отправилась пережидать его в загородный дом, и Наталья готовила на большую семью сама.