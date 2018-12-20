"Суши-шуба": Лилия Ребрик поделилась рецептом оригинального блюда

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая заверила, что блюдо не навредит фигуре

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала необычное праздничное блюдо, которое украсит любой стол – "суши-шуба". Рецептом своего кулинарного шедевра она поделилась на странице в Instagram.

Звезда отметила, что блюдо получится не только оригинальным, но и низкокалорийным, ведь в нем нет майонеза.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"А я продолжаю обещанные рецепты легких новогодних блюд. В этот раза - "Сельдь под шубой в виде пирожных" - такого ваши гости точно никогда не видели! Суши-"шуба" на Новый год! Залейте горячей водой тертую отварную свеклу и добавьте желатин. Перемешайте и процедите на плоскую тарелку. Отправьте свекловичное желе в холодильник застывать. Филе сельди разрезать на одинаковые кусочки шириной 3-4 см. Заранее приготовленное картофельное пюре смешайте с перетертым в блендере шпинат. Выложите пюре на кусочки сельди, украсьте красным и зеленым луком. Свекловичное желе разрежьте на прямоугольники и положите сверху. Салат готов. Это "шуба", от которой вы не наберете ни одного килограмма, потому что здесь совсем нет майонеза. А немного картофеля на Новый год точно можно! Тем более она со шпинатом", - заверила знаменитость.

"Суши-шуба" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчикам Лилии рецепт пришелся по вкусу, и они поблагодарили ведущую за интересную идею для новогоднего стола.

"Уже слюнки текут. Как это вкусно выглядит: ням-ням. Спасибо за интересный рецепт и подачу", "Какая вкуснятина. Попробую тоже приготовить", "Блюдо классное, возьму на заметку", "Выглядит вкусно и стильно", - делились своим мнение комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик поделилась планами на новогодние праздники и рассказала о необычной традиции в семье.

Кроме того, Ребрик показала себя в образе одной из главных героинь сериала "Игра престолов", прекрасной Дейенерис Таргариен.

А также телеведущая покорила поклонников нежной осенней фотосессией с детьми.