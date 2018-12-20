"Суші-шуба": Лілія Ребрик поділилася рецептом оригінальної страви

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Співачка запевнила, що страва не зашкодить фігурі

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик показала незвичайну святкову страву, яка прикрасить будь-який стіл – "суші-шуба". Рецептом свого кулінарного шедевра вона поділилася на сторінці Instagram.

Зірка зазначила, що страва буде не лише оригінальною, але і низькокалорійною, адже в ній немає майонезу.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"А я продовжую обіцяні рецепти легких новорічних страв. Цього разу - "Оселедець під шубою у вигляді тістечок" - такого ваші гості точно ніколи не бачили! Суші-"шуба" на Новий рік! Залийте гарячою водою тертий варений буряк і додайте желатин. Перемішайте і процідіть на плоску тарілку. Поставте бурякове желе в холодильник застигати. Філе оселедця розрізати на однакові шматочки шириною 3-4 см. Заздалегідь підготовлене картопляне пюре змішайте з перетертим в блендері шпинатом. Викладіть пюре на шматочки оселедця, прикрасьте червоною і зеленою цибулею. Бурякове желе розрізати на прямокутники і покласти зверху. Салат готовий. Це "шуба", від якої ви не наберете жодного кілограма, тому що тут зовсім немає майонезу. А трохи картоплі на Новий рік точно можна! Тим більше вона зі шпинатом", - запевнила знаменитість.

"Суші-шуба" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписникам Лілії рецепт прийшовся до смаку, і вони подякували ведучій за цікаву ідею для новорічного столу.

"Вже слинки течуть. Як це смачно виглядає: ням - ням. Дякую за цікавий рецепт і подачу", "Яка смакота. Спробую теж приготувати", "Страва класна, візьму на замітку", "Виглядає смачно і стильно", - ділилися своїми думками коментаторів.

Скріншот коментарів: (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик поділилася планами на новорічні свята і розповіла про незвичайну традиції в родині.

Крім того, Ребрик показала себе в образі однієї з головних героїнь серіалу "Гра престолів", прекрасної Дейенеріс Таргаріен.

Також телеведуча Лілія Ребрик полонила шанувальників ніжною осінньою фотосесією з дітьми.