"Супермоделька": Вика из НеАнгелов впечатлила фигурой в купальнике

Очаровательная Виктория из группы НеАнгелы продолжает показывать поклонникам, как она проводит это лето. После расслабленного отдыха на природе на родительской даче под Харьковом девушка вернулась в Киев, где решила воспользоваться вернувшейся теплой погодой и отправилась позагорать на один из пляжных комплексов столицы.

На своей странице в Instagram певица поделилась горячим кадром, на котором она лежит на шезлонге в черно-розовом купальнике. Вика приняла соблазнительную позу, демонстрируя во всей красе свою точеную фигуру и длинные ножки.

"Что бы я ни делала, не идут дела.... Видно в понедельник меня мама родила", - шутливо прокомментировала артистка.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Восхищенные фолловеры поспешили оставить свои отзывы, восторгаясь фигурой Виктории.

Супермоделька Віка, обожнюю

Вика, ваша фигура шикарная

Шикарная уххххх...

Прекрасна

Потрясающая

Вика , Вы такая классная, открыла для себя песню "Горький шоколад" слушаю на повторе бесконечно

Русалка

Волшебная

Богиня! Однозначно!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов показала свои "дачные будни" на красочных фото. Певица отдохнула в деревне под Харьковом.

Ранее Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила сеть естественной красотой и мудрыми словами.

Также Вика из НеАнгелов очаровала кружевным "образом пастушки". Певица выступила на очередном концерте, примерив романтичное и очень эффектное платье со шляпкой.