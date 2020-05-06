Супермодель Изабель Гулар в шелковых шортиках и без белья вскружила голову загорелыми ножкам

Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Изабель показала фрагмент интенсивной тренировки

Одна из ангелов Victoria’s Secret Изабель Гулар также остается на карантине в своем роскошном доме в Париже. Однако кажется, что самоизоляции и отсутствие показов и вечеринок нисколько не повлияло на “модную активность” 35-летней красотки. Всемирно признанная модель продолжает вдохновлять фолловеров многообразием стильных образов, а также поистине идеальными формами. Фигуре Гулар можно только позавидовать!

На днях “ангел” опубликовала новое расслабленное фото, демонстрируя стройные длинные ножки. В кадре Гулар загорает на собственной террасе. При этом модель позирует в соблазнительном домашней образе. На Изабель - шелковые белые шортики и рубашка, расстегнутая на груди. Супермодель делает вид, что только проснулась, прикрываясь от лучей солнца и держа в руке чашку с кофе.

“Отличного и позитивного дня”, - пожелала поклонникам модель.

Фото: instagram.com/izabelgoulart

Фолловеров красотки всегда интересует, благодаря чему она остается в такой восхитительной форме. Секрет именитой модели - правильное питание и регулярные, разнообразные тренировки. Кстати, во время карантина Изабель запустила спортивный флешмоб в рамках которого публикует фрагменты своих тренировок и призывает фолловеров делать то же самое.

Одно из недавних видео вызвало настоящий фурор в сети. Ведь тренировалась Гулар вниз головой, стоя на руках. Модель выполняла упражнения сразу для нескольких групп мышц: руки, ноги и пресс.

И вновь сложно не отметить, как же идеальна бразильская красотка. Изабель выбрала для тренировки топ и короткие шорты. Так что можно рассмотреть все достоинства ее фигуры.

Напомним, ранее "ангел" Victoria’s Secret Барбара Палвин поделилась откровенным фото с карантина.