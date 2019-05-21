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Супер-папа: Юрий Горбунов показал, как проводит время с двухлетним сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.05.2019 - 17:32
Супер-папа: Юрий Горбунов показал, как проводит время с двухлетним сыном
Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущий рассказал об увлечениях маленького Ивана

Юрий Горбунов не только работает вместе с Катей Осадчей, а еще и воспитывает двухлетнего сыночка Ивана. На днях ведущий порадовал подписчиков своего Instagram редким снимком с малышом, а заодно рассказал, чем они любят заниматься вдвоем.

На очаровательном фото он держит сына на коленях и они вместе рассматривают красочную детскую книжку. Ребенок также держит в руке игрушечную машинку. 

По словам Юрия, Иван очень любит подобное времяпрепровождение.

Супер-папа: Юрий Горбунов показал, как проводит время с двухлетним сыном

Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Моєму Івану трохи більше двох, і ми з ним змалечку подорожуємо у казкові світи, він любить книжки з малюнками, слухати музику в книжках, відкривати віконця. Обирайте, захоплюйте своїх малих історіями, і потім менше будете відбирати з рук гаджети!" - поделился Горбунов.

Растроганные поклонники отметили, что он просто отличный папа и оставили много умиленных комментариев.

  • "Супер-батько"
  • "На это можно смотреть вечно"
  • "Це прекрасно"
  • "Нехай вам буде у радість"
  • "Юрій, це так чудово виглядає"
  • "Щасливий татусь із синочком"
  • "Такі милі)"
  • "Правильний татусь"
  • "Щасливий тато!!!"

Напомним, ранее Юрий Горбунов умилил сеть семейным фото с прогулки.

Кстати, его супруга Катя Осадчая сейчас находится на Каннском кинофестивале, где уже успела выгулять стильные наряды и пообщаться с мировыми знаменитостями - к примеру, Антонио Бандерасом.

Ранее Катя Осадчая в Каннах похвасталась идеальной работой. Телеведущая показала расслабленный образ из Канн. 

Катя Осадчая с мировыми звездами покоряет Канны в платье от украинского дизайнера (фото) "Сладкая парочка": Юрий Горбунов умилил сеть семейным фото с прогулки
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновсын
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