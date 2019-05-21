Супер-папа: Юрий Горбунов показал, как проводит время с двухлетним сыном

Ведущий рассказал об увлечениях маленького Ивана
Юрий Горбунов не только работает вместе с Катей Осадчей, а еще и воспитывает двухлетнего сыночка Ивана. На днях ведущий порадовал подписчиков своего Instagram редким снимком с малышом, а заодно рассказал, чем они любят заниматься вдвоем.
На очаровательном фото он держит сына на коленях и они вместе рассматривают красочную детскую книжку. Ребенок также держит в руке игрушечную машинку.
По словам Юрия, Иван очень любит подобное времяпрепровождение.
Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)
"Моєму Івану трохи більше двох, і ми з ним змалечку подорожуємо у казкові світи, він любить книжки з малюнками, слухати музику в книжках, відкривати віконця. Обирайте, захоплюйте своїх малих історіями, і потім менше будете відбирати з рук гаджети!" - поделился Горбунов.
Растроганные поклонники отметили, что он просто отличный папа и оставили много умиленных комментариев.
Напомним, ранее Юрий Горбунов умилил сеть семейным фото с прогулки.
Кстати, его супруга Катя Осадчая сейчас находится на Каннском кинофестивале, где уже успела выгулять стильные наряды и пообщаться с мировыми знаменитостями - к примеру, Антонио Бандерасом.
Ранее Катя Осадчая в Каннах похвасталась идеальной работой. Телеведущая показала расслабленный образ из Канн.