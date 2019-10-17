Сумская, Логунова, Завальская и другие звездные гости на премьере фильма "Малефисента 2" в Киеве

В сети кинотеатров Оскар фильм стартует с 17 октября
17 октября в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера долгожданного продолжения Maleficent от Disney - "Чаклунка. Повелителька темряви".
Первыми фильм увидели: Ольга Сумская, которая уже второй раз подряд дублирует Анджелину Джоли; Елизавета Юрушева, Елена Ющенко, Андре Тан, Анна Лобарева, Ольга Шурова, Артем Пивоваров, Анна Завальская, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Яна Алтухова, Снежана Егорова, Даша Коломиец, Александра Новикова, Богдан Юсыпчук, Диана Глостер, Constantine, Любомир Левицкий, Мария Бурмака, Геннадий Попенко, Алексей Дивеев-Церковный, Илья Кваша, Вова Борисенко и другие гости.
За пультом был DJ Solo, воспитанник Влада Фисуна и один из перспективнейших молодых диджеев Украины.
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Потрясающая фэнтези-история продолжится! Сиквел мирового кассового хита 2014 рассказывает о сложной взаимосвязи между темной колдуньей и ее крестницей, будущей королевой, которая вот-вот выйдет замуж. В обновленной истории найдется место для новых союзников и темных противников, которые сойдутся в борьбе за волшебный мир!
Интересные факты о фильме "Чаклунка. Повелителька темряви":
Малефисента 2: звездные гости премьеры в Киеве
Ольга Сумская
Дмитрий Ступка и Полина Логунова
Даша Коломиец
Ольга Шурова
Александра Новикова
Артем Пивоваров
Мария Бурмака
Геннадий Попенко
Анна Завальска
Снежана Егорова
Богдан Юсипчук
Елизавета Юрушева
Илья Кваша
Алексей Дивеев-Церковный и Вячеслав Соломко
Вова Борисенко
Яна Алтухова
Гости премьеры "Чаклунка. Повелителька темряви" в Киеве (фото: Оскар/ Кирилл Абраменко)
Гости премьеры "Чаклунка. Повелителька темряви" в Киеве (фото: Оскар/ Кирилл Абраменко)