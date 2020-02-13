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"Сумасшедший" папа: Влад Топалов позабавил веселым фото с маленьким сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.02.2020 - 16:31
"Сумасшедший" папа: Влад Топалов позабавил веселым фото с маленьким сыном
Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец показал снимок из семейного архива

Влад Топалов никак не может привыкнуть к разлукам с женой Региной Тодоренко и сыном Михаилом. Ведь его родные люди часто бывают в отъездах, а певец остается скучать дома. Так, ведущая отправилась с малышом на Мальдивы, где весело проводит время на пляже и релаксирует под пальмами. Владу же остается только пересматривать семейные фотоальбомы в ожидании заветной встречи. Так, он опубликовал трогательное фото с сыном из личного архива.

На фото артист дурачится с Майклом, сидя напротив. На полу можно увидеть большую игрушку, возле которой сидит малыш, а тем временем его папа веселит мальчика.

"Скучаю…" - коротко и лаконично подписал Влад задорный семейный фотоснимок, ведь он души не чает в сыне и жене. Под постом тут же отозвалась Регина, которая написала: "Вы – моееее".

&quot;Сумасшедший&quot; папа: Влад Топалов позабавил веселым фото с маленьким сыном

Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники звездной пары стали подбадривать певца и восхищаться тем, какой замечателный отец из него получился.

  • Милые такие
  • Отличная семья
  • Папин сын
  • Скоро приедут твои любимые и будет у вас все хорошо и прекрасно
  • Папа не должен долго скучать
  • Вы сумашедший папа в хорошем смысле этого слова. Мишане очень повезло!
  • Такая няшка
  • Срочно надо лететь к своим любимым,пусть весь мир подождет
  • Забавные
  • Понятно, что скучаешь. Но что поделаешь, зато твои любимые отдыхают. Приедут- вот оно счастье

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала, почему Влад Топалов не летает отдыхать с семьей, а остается дома. Также она подняла тему равенства полов и распределения обязанностей в семье.

Одни эмоции: воодушевленная Тодоренко показала, чем занялась вечером на Мальдивах Настоящие путешественники: Регина Тодоренко с маленьким сыном 24 часа добирались на Мальдивы
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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