Судить по совести: в прокат выходит мощная драма на реальных событиях от Дестина Креттона

Кадр из фильма "Судить по совести"

Показ фильма стартует с 16 января

В кинотеатрах Украины стартовал показ ленты, отснятой на реальных событиях, - “Судить по совести”. Главный герой фильма – темнокожий юрист, который всю свою жизнь посвятил поиску справедливости. Особенно в случаях, когда гонениям подвергались наиболее незащищенные слои населения. В его руки попадает дело по обвинению темнокожего мужчины в убийстве, несмотря на то, что на момент его совершения он был в людном месте в обществе друзей.

Судить по совести: трейлер и сюжет киноленты

Судить по совести - официальный трейлер

«Судить по совести» - это мощная история, которая заставляет задуматься. Лента, основанная на реальных событиях, расскажет о молодом адвокате Брайане Стивенсоне (Майкл Б. Джордан), который посвятил свою жизнь борьбе за справедливость. После окончания Гарварда Брайан имел возможность устроиться на прибыльную работу. Однако вместо этого он едет в Алабаму, чтобы защитить неправомерно осужденных и тех, кто не получил надлежащей защиты. В этом ему помогает местная адвокат Ева Ансли (Бри Ларсон).

Один из первых и самых тяжелых случаев в карьере Брайана – дело Уолтера Макмиллана (Джейми Фокс). В 1987 году его приговорили к смерти за убийство 18-летней девушки, хотя были доказательства, которые доказывали невиновность Макмиллана. А единственное свидетельство против него оказал преступник, который имел мотив соврать. Взявшись за это непростое дело, Брайан оказывается втянутым в лабиринт несправедливых юридических и политических маневров, а также открытого и бесстыдного расизма по отношению к Волтеру и других обвиняемых.

Кадры из фильма

Детали: