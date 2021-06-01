Мне было стыдно: Маша Ефросинина удивила откровенным признанием

Маша позировала у стены рядом с большой пальмой в кадке. Она примерила длинную фиолеовую юбку и кроп-топ того же цвета, который выгодно подчеркнул тонкую талию ведущей. Из украшений она выбрала ожерелье и браслеты на руках, а волосы оставила распущенными.

Ефросинина призналась, что в этом отпуске многое осознала - к примеру, что раньше она не умела полноценно отдыхать. Ей постоянно было стыдно, что она тратит время только на себя, ведь всегда есть столько дел.

"У меня признание. Себе в первую очередь. Тут, на отдыхе, первом за долгое время и таком потрясающем, я вдруг поняла, что всю свою сознательную жизнь мне было стыдно просто взять и поехать отдыхать для себя. Ну, то есть вывезти детей два раза в год на море - это важно, и это оправдывает 10 дней моего ничегонеделания .. Но вот так для себя, для внутреннего обнуления, всегда как-то не по себе было, неловко что ли", - поделилась теледива.

Причем понять это ей помогла именно пандемия и перерыв в путешествиях.

"До пандемии, все равно, имея семейные выезды пару раз в год, я этого не ощущала. А тут, за тридевять земель, поняла - я постоянно придумывала себе миллион аргументов в пользу "не поехать". Прошлый год это четко показал: запуски проектов по домашнему насилию, работа двух благотворительных фондов, развитие Mashsh, съёмки для ютьюба, участие в трёх телепроектах, болезни-выздоровления, уход Тимура с правительственной должности, отъезд Наны на учебу и т.д. и т.п.... Ну как уехать?" - рассказала Маша.

Это привело к сильной усталости и выгоранию.

"А этой весной (15 месяцев без выходных, если не считать больничный), я вдруг ощутила, что я- не я! Все работает, всё несётся, но я - не я... Попыталась выспаться, съездила на детокс, но голова продолжала работать даже по ночам, и голос звучать по-другому... Но я решительно сдвигала поездку снова и снова - ведь столько дел, столько обязательств", - призналась знаменитость.

Маша Ефросинина призналась, что поездка в Мексику на многое ей открыла глаза и научила правильно отдыхать (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однако поездка в Мексику вдвоем с мужем все же состоялась и поняла ей многое осознать - что отдыхать нужно и ничего страшного за это время не произойдет.



"Но самое интересное в другом: дети и муж давно научили меня - расставаться иногда и скучать друг по другу полезно, и детям нааамного лучше и важнее видеть счастливую маму, и тут у меня давно никаких угрызений. А с работой такое осознание не случалось... И то, что Земля не остановится, и все проекты продолжаются, и вообще всё хорошо, я смогла осознать только на десятый день путешествия, когда обнаружила сегодня утром, что не хочу отвечать на рабочие звонки и сообщения. Значит, мозг наконец-то переключился, и я могу начать скучать по своему делу. Оно от этого только выиграет, теперь я это точно знаю", - подытожила Ефросинина.