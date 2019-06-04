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Сцены из супружеской жизни: Тодоренко и Топалов снялись в стильной фотосессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.06.2019 - 12:58
Сцены из супружеской жизни: Тодоренко и Топалов снялись в стильной фотосессии
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Пара также рассказала о предстоящей пышной свадьбе, которую они планируют сыграть

Регина Тодоренко и Влад Топалов уже официально женаты - пара расписалась в октябре прошлого года, а в декабре на свет появился их сын Михаил. Тогда влюбленные скромно посидели в кругу самых близких, однако запланировали пышную свадьбу на потом, когда ведущая оправится после родов. Это время настало - Регина уже вовсю готовится к предстоящему торжеству и просит помочь ей выбрать наряд невесты. Кроме того, пара снялась в стильной фотосессии для российского журнала InStyle и рассказала о будущей свадьбе и воспитании ребенка.

На фото Влад и Регина дурачатся и много смеются. Они примерили несколько эффектных образов в стиле кэжуал - в основном брючные костюмы, а на одном из кадров ведущая также позировала в цветастом платье и пиджаке песочного цвета.

Супруги разоткровенничались о будущей свадьбе - они планируют устроить торжество в Италии.

"В Италии, но вот Сорренто или Тоскана — еще не знаем. Я считаю, что в первую очередь это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш и попросил помочь сестру Алину, тем более она совладелица event-агентства", - говорит Топалов.

Сцены из супружеской жизни: Тодоренко и Топалов снялись в стильной фотосессии

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instyle.ru)

По словам Тодоренко, они пригласили около 60 гостей.

"У Влада есть только одно условие — заселить всех гостей, а их будет около 60 человек, и многие с детьми. Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас мы думаем, где сможем  разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не располагают нужным количеством свободных номеров", - отметила она.

Рассказали они и о том, как хотели бы воспитать своего полугодовалого сыночка Михаила.

"Моя главная цель — воспитать его достойным мужчиной, порядочным и честным, который будет ценить и уважать женщин. Примером в этом, наверное, может стать мой отец", - заявил Влад.

Сцены из супружеской жизни: Тодоренко и Топалов снялись в стильной фотосессии

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instyle.ru)

Регина же назвала важные качества, которые планирует прививать малышу.

"Мне важно, чтобы у Майкла было четыре качества: чувство юмора, выносливость, пытливость и любовь к жизни. А еще хорошо, когда мужчина может совладать с собой, так что способность управлять эмоциями тоже включу в этот список", - добавила девушка.

Регина также отметила, что в отношениях необходимо уметь общаться и обсуждать проблемы.

"Очень важно уметь слышать друг друга, разговаривать о наболевшем в отношениях. После того как Влад сделал мне предложение, мы прочли вместе книгу "Союз непохожих", и автор Ицхак Адизес даже рекомендует выделить для таких бесед специальный день", - поделилась телезвезда.

Сцены из супружеской жизни: Тодоренко и Топалов снялись в стильной фотосессии

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instyle.ru)

Муж с ней согласен: "Я думаю, что единственный шанс быть вместе долго — это понять, в чем каждый из вас сильнее, и научиться дополнять друг друга. Впрочем, нам еще рано говорить об успехе семьи, ведь мы вместе всего два года, поэтому это мои рассуждения не о том, какие мы есть, а о том, каким я бы точно хотел видеть нас в будущем".

Напомним, Регина Тодоренко уже начала приобщать сыночка к музыке - она сыграла на фортепиано вместе с малышом и сняла это на видео.

Ранее Регина Тодоренко показала подготовку к пышной свадьбе - ведущая запечатлела процесс выбора платья невесты.

Кстати, Регина Тодоренко пожаловалась на нехватку времени на любимого мужа Влада Топалова.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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