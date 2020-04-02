Страсти на карантине: Хайди Клум показала "постельные сцены" с молодым мужем

Хайди Клум с мужем (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель порадовала жаркими кадрами

Хайди Клум – одна из самых активных звезд в сети Instagram, которая регулярно радует новыми постами. На особом счету у подписчиков 46-летней знаменитости снимки с рабочих проектов в стильных образах, где она демонстрирует свою неувядающую красоту. А также обожают фолловеры общие фото с молодым супругом Хайди – 30-летним музыкантом Томом Каулитцем. Особенно ценны они тем, что появляются в микроблоге супермодели не так и часто.

Хайди и Том (фото: instagram.com/heidiklum)

В это раз фото получилось особенно необычным: романтичным и в то же время весьма страстным. Том и Хайди лежат в своей постели, причем вид пары как бы намекает о пережитой влюбленными бурной ночи. Хайди позирует полуобнаженной, с растрепанными волосами. Она нежно прижимается к Тому, который лежит рядом в расстегнутой рубашке. «Я тебя люблю», – написала звезда, таким образом просто и ясно дав понять, что по-прежнему без ума от своего мужа.

Модель для Red Magazine (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, недавно Хайди снялась для майского номера Red Magazine, где рассказала много подробностей своей жизни, в том числе коснулась отношений с обеими мужьями: экс-супругом, певцом Силом, а также нынешним – Каулитцем. «Когда мы закрываем дверь и оказываемся дома, мы просто хотим быть вместе. Мы как одно целое, у нас одинаковые ценности. Он очень хорошо относится к моим детям, а они к нему...», – откровенничает модель о Томе.

С бывшим же мужем они вынуждены общаться, так как воспитывают общих детей: 15-летнюю Хелен, удочеренную Силом, 14-летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летнюю Лу. По словам Клум, это дается им обоим нелегко, но они очень стараются ради благополучия детей. «Всегда есть причина, по которой ты больше не можешь быть вместе с человеком. Не все так радужно. Так что иногда это трудно. Но иногда вам нужно собраться всей семьей, а это похоже на прыжки по облакам», – поделилась ощущениями Хайди.