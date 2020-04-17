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Ну ты и страшная: Виталий Козловский оскорбил Олю Полякову в соцсети

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2020 - 12:50
Ну ты и страшная: Виталий Козловский оскорбил Олю Полякову в соцсети
Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Украинский певец Виталик Козловский cтав участником шоу LUX CHALLENGE, которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ

Новый выпуск LUX Challenge будет жестким, бескомпромиссным и очень веселым. Неизменные ведущие Слава Демин и Таня Татарченко пригласили к себе в шоу певца Виталия Козловского, который ранее признался, что любят большие ягодицы. И устроили ему огромные испытания, а вот удалось ли ему выполнить их, узнайте вместе с Люкс ФМ.

На этот раз против звездного гостя соревновалась наша Таня Татарченко, которая пыталась победить Виталика и даже целовала ему пятку.

Козловскому тоже пришлось нелегко, ведь он вытащил задание, в котором должен был написать оскорбительный комментарий в Instagram своей коллеге по сцене, супербилявци Оли Поляковой. Он под последним фото Оли должен был написать - «Ну, ты и страшна. Выдали этот файл ». Да-да, публично и самой Поляковой.

Ну ты и страшная: Виталий Козловский оскорбил Олю Полякову в соцсети

Заинтригованы, как Козловский выполнил эту задачу? Тогда скорее кликай на видео и узнавай, что еще интересного пришлось сделать Виталию и почему он звонил Нади Дорофеевой - все это и не только в новом выпуске LUX Challenge:

ВИТАЛИЙ КОЗЛОВСКИЙ: ЗВОНОК ДОРОФЕЕВОЙ, MONATIK И ОБИДНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ПОЛЯКОВОЙ LUX CHALLENGE

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Новости Украины Виталий КозловскийОля Полякова
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