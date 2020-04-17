Ну ти і страшна: Віталій Козловський образив Олю Полякову в соцмережі

Український співак Віталік Козловський став учасником шоу LUX CHALLENGE, яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ
Новий випуск LUX Challenge буде жорсткою, безкомпромісною і дуже веселим. Незмінні ведучі Слава Дьомін та Таня Татарченко запросили до себе в шоу співака Віталія Козловського, який раніше признался, що люблять великі сідниці. Та влаштували йому шалені випробування, а ось чи вдалося йому виконати їх, дізнайтеся разом з Люкс ФМ.
Цього разу проти зіркового гостя змагалася наша Таня Татарченко, яка намагалася перемогти Віталіка та навіть цілувала йому п’ятку.
Козловському теж довелося нелегко, адже він витягнув завдання, у якому мав написати образливий коментар у Instagram своїй колезі по сцені, супербілявці Олі Поляковій. Він під останнім фото Олі мав написати – «Ну, ти і страшна. Видали це фото». Так-так, привселюдно і самій Поляковій.
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Заінтриговані, як Козловський виконав це завдання? Тоді мерщій клікай на відео та дізнавайся, що ще цікавого довелося зробити Віталію та чому він дзвонив Наді Дорофеєвой – все це і не тільки у новому випуску LUX Challenge:
ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ: ДЗВІНОК ДОРОФЄЄВОЇ, MONATIK І ОБРАЗЛИВИЙ КОМЕНТАР ПОЛЯКОВОЇ LUX CHALLENGE