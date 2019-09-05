"Страшная как атомная война": Регина Тодоренко посетовала на тяготы материнства

Молодая мама Регина Тодоренко не раз жаловалась поклонникам на сложности своего нового статуса – с появлением любимого сыночка Миши, или как она его еще называет – Майкла, ее жизнь буквально перевернулась с ног на голову. Телеведущая привыкла к хроническому недосыпу и непростым перелетам с малышом, а для удобства мальчика даже специально оборудовала для него гримерку-детскую. Впрочем, теперь молодой маме пришлось столкнуться с новой проблемой – у Миши начали резаться зубки.

О том, что этот естественный процесс стал для звезды "Орла и Решки" настоящим испытанием, она рассказала в сториз Instagram. Регина сообщила, что хронически недосыпает, а чтобы скрыть следы усталости, ей пришлось воспользоваться Instagram-маской.

"Страшная как атомная война, потому что не спала же пять дней. У нашего сына идут зубы", - заявила она на камеру и добавила хэштег "зубы Майкла".

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я только одного не пойму: почему Влад выглядит хорошо? Ведь он же тоже не спит пять дней? В чем подвох: почему мне надо делать маску в Instagram, а ему – нет", - поинтересовалась Регина.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко рассказала о тотальной нехватке сна – сынок отдыхает вместе с родителями на одной кровати, поэтому они не могут как следует выспаться. Также телеведущая старается постепенно приучать малыша к самостоятельности, но порой ей не хватает терпения.

Напомним, что Регина Тодоренко поздравила родную Одессу с Днем города. Телеведущая опубликовала серию снимков с сыном Мишей на центральной улице. Кстати, кадры были сделаны этим летом во время одесских каникул звезды.