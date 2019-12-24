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Было странно: Мисс Украина-2019 намекнула на нечестность конкурса Мисс мира

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.12.2019 - 15:34
Было странно: Мисс Украина-2019 намекнула на нечестность конкурса Мисс мира
Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша рассказала о закулисье конкурса Мисс мира

Мисс Украина-2019 Маргарита Паша попала в топ-40 самых красивых девушек на "Мисс Мира 2019" в Лондоне, который состоялся 14 декабря, но, к сожалению, не дошла до финала. Впрочем, девушка пересмотрела свое отношение к конкурсам красоты и стала только мудрее и опытнее. Украинская красавица решилась на откровенность и призналась в сториз Instagram, что жюри уже с первых дней выделило фавориток, а на третий день подготовки к конкурсу в Лондоне она поняла, что не победит.

"Скажу честно, с первого дня выделяли конкретные страны. Для меня это было странно, так как на участницу никто не смотрел, а только лишь на страну, которую она представляет", - поделилась своими наблюдениями украинская красавица.

Также модель заявила, что уже на третий день на конкурсе поняла, что победы ей не видать.

Было странно: Мисс Украина-2019 намекнула на нечестность конкурса Мисс мира

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

"На третий день пребывания на конкурсе я поняла. И подтвердила это во время общения с членами жюри. Когда они сказали: "Вы когда вернетесь домой, пригласите, пожалуйста, нас к себе в страну", - вспоминает Маргарита.

Было странно: Мисс Украина-2019 намекнула на нечестность конкурса Мисс мира

Было странно: Мисс Украина-2019 намекнула на нечестность конкурса Мисс мира

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Оспаривать честность конкурса "Мисс мира" девушка не собирается – не видит в этом смысла. "А есть ли в этом смысл? Заявить всем и всему миру, что мы "борцы за справедливость". "Никогда не спорь с дураком. Сначала он опустит тебя до своего уровня, а потом задавит опытом", - процитировала она известное выражение.

Было странно: Мисс Украина-2019 намекнула на нечестность конкурса Мисс мира

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

На конкурсе Маргарита нашла друзей. Больше всего она общалась с представительницами Беларуси, Болгарии, Польши, Арубы, Грузии и Киргизстана. "Я общалась со всеми участницами. Спортивные соревнования очень сблизили нас", - признается модель.

Было странно: Мисс Украина-2019 намекнула на нечестность конкурса Мисс мира

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Напомним, что Маргарита Паша покорила выходом в роскошном вечернем платье с перьями.

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