Страх и ненависть: 5 самых жутких песен и клипов для Хэллоуина 2018

Коллаж РБК-Украина

Мы собрали для вас самые жуткие музыкальные видео, которые помогут вам окунуться в атмосферу Хэллоуина 2018

В канун Хэллоуина 2018, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, мы решили еще немного "подзадорить" любителей этого праздника.

Так, сегодня LITE собрал топ самых жутких и страшных клипов для вас, любители пощекотать нервишки.

Да, вы не увидите здесь рек крови, но почувствуете себя максимально некомфортно, и вас еще долго не покинет чувство тревоги. Возможно, после просмотра этих видео вы будете бояться каждого шороха... Но эти клипы того стоят!

Rob Zombie - "Dragula"

Видео: YouTube/robzombie

Marilyn Manson - "The Beautiful People"

Видео: YouTube/Marilyn Manson

Oomph! - "Augen Auf"

Видео: YouTube/OOMPHBand

The Cure - "Lullaby"

Видео: YouTube/The Cure

Slipknot - "Psychosocial"

Видео: YouTube/Slipknot

Ну, и в качестве бонуса предлагаем вам одно творение легенд украинской рок-музыки. Это так же жутко, как и мило.

Видео: YouTube/VopliVidopliassova

Ранее для любителей "ужастиков" мы подготовили подборку самых страшных фильмов о Хэллоуине, которые создадут мистическую атмосферу в праздник нечистой силы.

Видео: РБК-Украина