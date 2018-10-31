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Страх і ненависть: 5 найбільш моторошних пісень і кліпів для Геловіна 2018

Lite » Зірки 31.10.2018 - 08:00
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Ми зібрали для вас найстрашніші музичні відео, які допоможуть вам зануритися в атмосферу Геловіна 2018

Напередодні Геловіна 2018, який відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, ми вирішили ще трохи "підбадьорити" любителів цього свята.

Сьогодні LITE зібрав топ найжахливіших і самих страшних кліпів для вас, любителі полоскотати нерви.

Так, ви не побачите тут річок крові, але відчуєте себе максимально некомфортно, і вас ще довго не покине відчуття тривоги. Можливо, після перегляду цих відео ви будете боятися кожного шереху... Але ці кліпи того варті!

Rob Zombie - "Dragula"

Відео: YouTube/robzombie

Marilyn Manson - The Beautiful People"

Відео: YouTube/Marilyn Manson

Oomph! - "Augen Auf"

Відео: YouTube/OOMPHBand

The Cure - "Lullaby"

Відео: YouTube/The Cure

Slipknot - "Psychosocial"

Відео: YouTube/Slipknot

Ну, і в якості бонусу пропонуємо вам одне творіння легенд української рок-музики. Це так само страшно, як і мило.

Відео: YouTube/VopliVidopliassova

Раніше для любителів "ужастиків" ми підготували добірку найстрашніших фільмів про Геловін, які створять містичну атмосферу в свято нечистої сили.

Відео: РБК-Україна

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