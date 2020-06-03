По стопам сестры: Белла Хадид восстановила отношения с бывшим возлюбленным

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Звезда растревожила поклонников

Белла Хадид и The Weeknd – одна из самых неоднозначных пар в шоу-бизнесе, которая за непродолжительное время романа успела наделать много шума. Влюбленные несколько раз сходились и расходились. Они познакомились в 2015-м году и буквально сразу начали встречаться. А уже в ноябре 2016-го стало известно, что одна из самых популярных моделей в мире Хадид и исполнитель Абель Тесфайе (настоящее имя парня) больше не вместе. Спустя пару месяцев музыкант закрутил роман с экс-возлюбленной Селеной Гомес. По слухам, эту новость Белла переживала крайне тяжело. Но отношения с Гомес вновь не сложились.

Белла и Абель (фото: instagram.com/bellahadid)

И, как и следовало ожидать, к лету 2018-го Белла и Абель вновь сошлись. И вновь расстались через год. В чем причина разрыва, никто из звезд так и не объяснил. Известно только, что Белла якобы не могла уделять время личной жизни из-за стремительно развивающейся карьеры. Да и сам The Weeknd ушел в работу и туры с головой. Но, по слухам, истинной причиной стали измены исполнителя, которые Белла уже не могла спускать ему с рук. Белла была по-настоящему разочарована, ведь она искренне пыталась построить отношения с парнем и испытывала к нему неподдельные чувства. С тех пор прошло много времени, и Белла не была замечена ни с кем в отношениях. И вот – новый повод для разговоров.

Белла намерена дать шанс Абелю (фото: instagram.com/bellahadid)

В сети появились слухи, что между Беллой и Абелем вновь налаживается связь. Так, инсайдеры утверждают, что модель и музыкант вновь начали общаться. Правда, пока только в дружеском ключе. «Совсем недавно они были на связи», – говорит источник. Этот же знакомый пары сообщил, что модель совсем не против вновь попробовать построить с ним отношения.

Возможно, Беллу вдохновил пример старшей сестры. Напомним, Джиджи не так давно восстановила отношения с Зейном Маликом, с которым периодически сходилась и расходилась. Зимой влюбленные наконец признались, что они снова вместе. А позже объявили радостную новость – пара ждет своего первенца. В то же время фанаты Беллы крайне обеспокоены. Они считают, что парню нельзя верить. Что ж, поживем – увидим.

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Автор: Lite