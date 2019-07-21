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Столько любви и гармонии: Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.07.2019 - 21:11
Столько любви и гармонии: Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая устроила велосипедный пробег по Юрмале

Катя Осадчая в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле не только успевает встречаться со знаменитостями и радовать своих поклонников чудесными образами в восхитительных нарядах, но и наслаждаться велосипедным пробегом в латвийском городе-курорте. Известная телеведущая рассказала на своей страничке в Instagram, что море нынче довольно холодное, однако на пляжах  все равно много отдыхающих.

Также теледива опубликовала несколько снимков из Юрмалы, показала милые домики в цветах и шутливо призналась, что купаться ей не хотелось вовсе не из-за температуры воды.  

Столько любви и гармонии: Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы

Катя Осадчая в Юрмале (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Море холодное и мелкое, но это не мешает купаться отдыхающим. С моим ростом, шанса найти глубину нет, поэтому велосипедный пробег Юрмалой", - написала Осадчая.

Столько любви и гармонии: Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы

Катя Осадчая рассказала, как проводит время в Юрмале (Фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети восхищаются кадрами и купают Катю в комплиментах. Также кое-кто из местных написал в комментариях, что на самом деле вода сейчас считается теплой.

Столько любви и гармонии: Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы

Катя Осадчая показала фото из Юрмалы (Фото: instagram.com/kosadcha)

  • Какая красота!
  • Живу в Юрмале, и должен сказать, что вам возможно поймать глубину, но аж на 4-той мели. И сейчас вода теплая, +16-17, не то что сначала было +10-12. Желаю хорошо отдохнуть и вперед;
  • Я завидую вам. Столько уверенности в себе! Я так не могу;
  • Хорошего дня, Катюша!

Столько любви и гармонии: Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы

Катя Осадчая показала фото из Юрмалы (Фото: instagram.com/kosadcha)

  • Люблю Юрмалу, но пляжный песок, настолько мелок и от него невозможно отмыться;
  • Места шикарные! Знаешь, по тому как человек фотографирует, ты уже можешь предположить что он видит и замечает. У тебя столько любви и гармонии! Молодец, значит душа красивая;
  • Так, наверное, еще лучше. Зачем то пекло, от которого мозги плавятся!

Столько любви и гармонии: Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Катя Осадчая анонсировала интервью с легендой французского кино Катирн Денев и показала совместный снимок с неувядающей звездой мирового масштаба.

Также мы писали о том, что Катя Осадчая восхитила фигурой в купальнике на одесском пляже.

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