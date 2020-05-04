"Стоило потерять титулы": Регина Тодоренко представила фильм о домашнем насилии

Слова Регины Тодоренко о жертвах насилия в семье вызвали бурю негатива в сети и за ее пределами. Ведущая поспешила принести извинения за свои неосторожные и ошибочные высказывания, но это не помогло. Ее лишили звания "Женщина года" от журнала Glamour, а также с ней разорвали контракты несколько всемирно известных брендов. Всю неделю Регина была занята съемками фильма о жертвах домашнего насилия, который помог бы пострадавшим найти выход из сложной ситуации, поэтому она пропала из соцсетей, чтобы представить документальную ленту в воскресенье, 3 мая на своем YouTube-канале.

Регина выпустила фильм под названием "А что я сделала, чтобы помочь?", продолжительностью чуть более часа. В картине эксперты (адвокаты, психологи и правозащитники) дали советы жертвам насилия в семье.

"Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря", - написала ведущая в Instagram.

"Лучшие адвокаты, психологи, правозащитники, которые занимаются темой домашнего насилия, рассказали, что высказанная мною точка зрения не только распространена, но и многие из них тоже так считали, пока не столкнулись с этой темой", - пояснила Регина в коротком ролике.

Тодоренко отключила комментарии к анонсу в Instagram и к самому фильму на YouTube. Правда, в сториз ведущей появились отзывы первых зрителей.

Видео: YouTube/Регина Тодоренко

"Неважно, что двигало Региной. Фильм получился хороший и нужный. Молодец!", "Молодец! Вместо того, чтобы закрыться и пропасть, признала ошибку. Разобралась в ситуации. Пережевала проблему и теперь только больше привлекла внимания к проблеме домашнего насилия. Может, для кого-то прозвучит дико, но вызывает уважение", "Видимо, необходимая жертва в лице Регины сделала свое дело. Такая непопулярная тема теперь и на ее аудиторию распространиться. Лучший способ восстановить репутацию", - делились впечатлениями пользователи сети.

Скриншот комментарив (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что ранее муж Регины Тодоренко Влад Топалов обратился к хейтерам и рассказал о переживаниях жены.