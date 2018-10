Стинг и друзья: знаковые дуэты известного музыканта

Стинг (фото: пресс-служба музыканта)

Накануне концерта Стинга в Киеве мы решили вспомнить лучшие композиции культового британца

Стинга Киев будет встречать уже во второй раз. Первый концерт артиста в Украине запомнился надолго - все билеты на него были распроданы задолго до заявленной даты, а на рекламных ситилайтах, размещенных по городу, в какой-то момент даже появилась наклейка sold out, так слишком много желающих обращалось к организаторам с просьбой найти еще хотя бы один билет. Нет сомнений - второй концерт мастера лиричных композиций в столице вновь встречают едва ли не как главное событие осени.

В рамках тура 44/876 14 ноября Стинг снова приедет в Киев и на этот раз не один. В Дворец Спорта он привезет с собой своего друга - Shaggy, с которым выпустил одноименный альбом и записал совместный хит "Don't Make Me Wait". В такой компании выступление становится еще интереснее. И, кажется, самое время самое время вспомнить и о других крутых коллаборациях музыканта.

Стинг и Крейг Дэвид - "Rise & Fall"

Дуэт, который вернул интерес широкой общественности к творчеству Крейгу Дэвиду и стал главным хитом на втором студийном альбоме артиста "Slicker Than Your". В основе мелодии - семпл из "Shape of My Heart" Стинга. Возможно, именно поэтому дуэт попал в топ-10 Australian Singles Chart и долгое время занимал вторую строчку британского хит-парада.

Видео: YouTube/D08TV

Стинг и Стиви Уандер - "Fragile"

Без преувеличения - легендарный дуэт, в котором сложно определить главную звезду. Стиви Уандер всегда относился к творчеству Стинга с большой любовью и восхищением, а на концерте, посвященному 60-летнему юбилею музыканта, поднялся на сцену, чтобы исполнить в дуэте со Стингом одну из своих любимых песен.

Видео: YouTube/ChristianMcBrideTV

Стинг, Элтон Джон и Пол Маккартни - "Hey Jude"

Знаменитое выступление в Королевском альберт-холле в поддержку карибского острова Монтсеррат, который пострадал от извержения вулкана и был практически опустошен. В том концерте приняло участие множество популярных музыкантов, всех их объединяло одно - каждый записывался в студии AIR Studios, расположенной на острове.

Видео: YouTube/Carz &

Стинг и Леди Гага - "King of Pain"

Все любят Стинга, даже Леди Гага. И конечно она тоже пришла поздравить музыканта с его днем рождения, так и получился этот дуэт.

Видео: YouTube/Carz &

Стинг и Лучано Паваротти - "Panis Angelicus"

Обычно этот гимн можно услышать в исполнении церковного хора. Но на одном из первых концертах из цикла "Паваротти и друзья" песню исполнили две мировые звезды. Текст песни еще в XIII веке написал святой Фома Аквинский, а мелодию в 1872 году французский композитор и органист бельгийского происхождения Сезар Франк.

Видео: YouTube/TheTelevideo

Милен Фармер и Стинга - "Stolen Car"

Обворожительная француженка и британский романтик. Идеальная пара, еще один идеальный дуэт.

Видео: YouTube/MyleneFarmerVEVO

Стинг и Shaggy - "Do Not Make Me Wait"

Песня, с которой начинался тур, в рамках которого мы будем встречать Стинга в Киеве в этом году. Изначально музыкант планировал записать с Shaggy только сингл "Do Not Make Me Wait", но песня вышла настолько крутой, что артисты продолжали совместную работу. Позже к ним присоединились музыканты из Ямайки и Нью-Йорка, а потом Стинг и Shaggy и вовсе отправились в совместный тур.

Видео: YouTube/Interscope Records

Напомним также, что первого ноября в Киев приедет номинант на премию Grammy, хитмейкер Dan Balan, чьи шоу - это всегда сексуальная энергетика, драйв и танцы.

Видео: РБК-Украина