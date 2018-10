Стінг і друзі: знакові дуети відомого музиканта

Стінг (фото: прес-служба музиканта)

Напередодні концерту Стінга в Києві ми вирішили згадати найкращі композиції культового британця

Стінга Київ зустрічатиме вже вдруге. Перший концерт артиста в Україні запам'ятався надовго - всі квитки на нього були розпродані задовго до заявленої дати, а на рекламних сітілайтах, розміщених по місту, в якийсь момент навіть з'явилася наклейка sold out, так занадто багато бажаючих зверталося до організаторів з проханням знайти ще хоча б один квиток. Немає сумнівів - другий концерт майстра ліричних композицій у столиці знову зустрічають мало не як головну подію осені.

В рамках туру 44/876 14 листопада Стінг знову приїде в Київ і на цей раз не один. В Палац Спорту він привезе з собою свого друга - Shaggy, з яким випустив однойменний альбом і записав спільний хіт "Don't Make Me Wait". У такій компанії виступ стає ще цікавішим. І, здається, саме час саме час згадати і про інші круті колаборації музиканта.

Стінг і Крейг Девід - "Rise & Fall"

Дует, який повернув інтерес широкої громадськості до творчості Крейга Девіда і став головним хітом на другому студійному альбомі артиста "Slicker Than Your". В основі мелодії - семпл з "Shape of My Heart" Стінга. Можливо, саме тому дует потрапив в топ-10 Australian Singles Chart і довгий час займав другу сходинку британського хіт-параду.

Відео: YouTube/D08TV

Стінг і Стіві Уандер - "Fragile"

Без перебільшення - легендарний дует, в якому складно визначити головну зірку. Стіві Уандер завжди ставився до творчості Стінга з великою любов'ю і захопленням, а на концерті, присвяченому 60-річному ювілею музиканта, піднявся на сцену, щоб виконати в дуеті зі Стінгом одну зі своїх улюблених пісень.

Відео: YouTube/ChristianMcBrideTV

Стінг, Елтон Джон і Пол Маккартні - "Hey Jude"

Знаменитий виступ в Королівському альберт-холі на підтримку карибського острова Монтсеррат, який постраждав від виверження вулкана і був практично спустошений. У тому концерті взяло участь безліч популярних музикантів, всіх їх об'єднувало одне - кожен записувався в студії AIR Studios, розташованій на острові.

Відео: YouTube/Carz &

Стінг і Леді Гага - "King of Pain"

Всі люблять Стінга, навіть Леді Гага. І звичайно вона теж прийшла привітати музиканта з його днем народження, так і вийшов цей дует.

Відео: YouTube/Carz &

Стінг і Лучано Паваротті - "Panis Angelicus"

Зазвичай цей гімн можна почути у виконанні церковного хору. Але на одному з перших концертах з циклу "Паваротті та друзі" пісню виконали дві світові зірки. Текст пісні ще в XIII столітті написав святий Фома Аквінський, а мелодію в 1872 році французький композитор і органіст бельгійського походження Сезар Франк.

Відео: YouTube/TheTelevideo

Мілен Фармер і Стінга - "Stolen Car"

Чарівна француженка і британський романтик. Ідеальна пара, ще один ідеальний дует.

Відео: YouTube/MyleneFarmerVEVO

Стінг і Shaggy - "Do Not Make Me Wait"

Пісня, з якої починався тур, в рамках якого ми будемо зустрічати Стінга в Києві в цьому році. Спочатку музикант планував записати з Shaggy тільки сингл "Do Not Make Me Wait", але пісня вийшла настільки крута, що артисти продовжували спільну роботу. Пізніше до них приєдналися музиканти з Ямайки і Нью-Йорка, а потім Стінг і Shaggy і зовсім вирушили у спільний тур.

Відео: YouTube/Interscope Records

Нагадаємо також, що першого листопада в Київ приїде номінант на премію Grammy, хітмейкер Dan Balan, чиї шоу - це завжди сексуальна енергетика, драйв і танці.

Відео: РБК-Україна