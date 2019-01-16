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Стильный выход: Меган Маркл показалась на публике в бюджетном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2019 - 19:12
Стильный выход: Меган Маркл показалась на публике в бюджетном платье
Фото: Меган Маркл во время рабочей поездки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцогиня Сассекская вышла в свет в платье демократичного бренда из линейки для беременных

В среду, 16 января, герцогиня Сассекская Меган Маркл отправилась с рабочим визитом в благотворительную зоозащитную организацию Mayhew, которая занимается оказанием помощи животным. Об этом сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.

Для выхода в свет  жена принца Гарри выбрала сдержанное и элегантно светлое платье-миди до колен бренда H&M стоимостью всего 35 долларов. Наряд из линейки для беременных подчеркнул ее округлившийся живот.

Стильный выход: Меган Маркл показалась на публике в бюджетном платье

Фото: Меган Маркл во время рабочей поездки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Свой образ она дополнила  молочным пальто Emporio Arman за 2500 долларов и туфлями на тонкой шпильке от Manolo Blahnik и сумкой бренда Stella McCartney.

 

Фото: Меган Маркл во время рабочей поездки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцогиня Сассекская пообщалась не только с представителями организации, но и с хвостатыми подопечными, ведь Меган обожает животных, в частности, собак.

В августе минувшего года герцог и герцогиня Сассекские взяли щенка породы лабрадор.

Напомним, что Меган Маркл рассекретила дату предстоящих родов во время визита в благотворительную организацию города Беркенхед, куда она отправилась вместе с принцем Гарри.

К слову, слухи о непростом нраве Меган Маркл подтвердились после того, как телохранитель герцогини Сассекской написала заявление об увольнении. Это не первый случай, когда персонал бежит от "монстра Маркл", как ее за глаза прозвали в Кенсингтонском дворце из-за повышенной требовательности.

Видо: РБК-Украина

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