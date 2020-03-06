Стильный символизм: Меган Маркл наконец перестала враждовать с Викторией Бекхэм

Меган Маркл и Виктория Бекхэм сдружились после переезда голливудской актрисы в Великобританию и получения ею нового статуса герцогини Сассекской. После свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года и окончательного переезда в Лондон предприимчивая Меган принялась налаживать связи. В число ее самых близких подруг буквально сразу же вошла дизайнер Виктория Бекхэм. Чему также поспособствовала давняя дружба принца Гарри и Дэвида Бекхема. Однако около полугода назад между Меган и Викторией возникли серьезные разногласия, которые также отбросили тень на дружбу Гарри и Дэвида. После сенсационного визита герцогов Сассекских в Лондоне 5 марта британские СМИ предположили, что длительной вражде пришел конец.

По словам различных источников в британских СМИ, разлад в дружеских отношениях между именитыми семьями произошел из-за Маркл. Меган обвинила знакомую в том, что та, якобы, стала распространять личную информацию о жизни герцогов Сассекских и других членов монаршей семьи. Меган предположила, что именно Виктория является одним из тех самых пресловутых “инсайдеров” некоторых влиятельных таблоидов в Британии.

Дело в том, что журналисты и папарацци каким-то образом проведали, какие салоны красоты посещает Меган Маркл. А рекомендовала мастеров бывшей голливудской актрисе именно Бекхэм! Что и посеяло зерно подозрений в Меган. Тогда она попросила Гарри лично разобраться в ситуации.

Дэвид Бекхэм был оскорблен таким предположением со стороны Меган. И как результат экс-футболист поссорился с принцем Гарри. Последний, само собой, остался на стороне своей жены.

«Вики оказалась подавлена, когда это произошло, — приводит издание Closer magazine слова своего инсайдера. — Она и Дэвид были шокированы и обижены».

Все это привело к тому, что Виктория стала серьезно переживать за свою репутацию. Ведь одежду ее бренда Victoria Beckham носят многие представители монаршей семьи Великобритании. И другие влиятельные персоны этой страны.

Виктория и Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Конфликт разрешился лишь недавно. Недавно в одном из интервью футболист официально заявил, что они с женой “уважают и ценят внука королевы Елизаветы II”. Дэвид выразил слова поддержки решению герцогов отречься от королевских обязанностей. Таким образом журналисты могли уверится, что больше ни Дэвид, ни Виктория не обижаются на Сассекских.

Теперь настала очередь Меган и Гарри сделать важный шаг на пути к примирению.

Напомним, что на торжественную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне Меган Маркл пришла в небесно-голубом платье-футляре от Victoria Beckham. Один из самых удачных своих образов Маркл дополнила темно-синими лодочками от Manolo Blahnik и клатчем Stella McCartney.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram/kensingtonroyal)

Выбор наряда герцогини Сассекской стал своеобразным “стильным посланием” журналистам. Таким образом Меган дала понять, что намерена сохранить теплые отношения с бывшей “перчинкой”.

Так что теперь Меган Маркл и Виктория Бекхэм перестанут быть “топ-слухом” местных СМИ.