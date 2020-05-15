В стильном образе и с ярким макияжем: Роузи Хантинтон-Уайтли блистает в домашней фотосессии в объективе Джейсона Стетхэма

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель снялась для известного глянца

Роузи Хантинтон-Уайтли поделилась снимками для известного глянцевого журнала Allure, которые сделал ее возлюбленный Джейсон Стетхэм. В мини-интервью девушка рассказала о своей жизни на карантине, а также о том, как ухаживает за своей кожей. Еще одна из самых популярных моделей с мире и основательница своего бьюти-портала Rose Inc продемонстрировлаа любимый макияж, который сделала для фотосесии сама.

Роузи для Allure (фото: instagram.com/rosiehw)

«Мне хотелось накрасить губы красной помадой, чтобы чувствовать себя яркой и счастливой. За последние три недели я действительно не наносила макияж. А потом я просто сделал легкие smoky. Это действительно один из моих любимых видов макияжа. Я использовала прохладный пудровый оттенок теней с красными губами... Потом я использовал тушь для ресниц, а также консилер и гель для бровей», – рассказала Роузи.

Модель снимал Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Заодно икона стиля смогла вновь показать безупречный наряд. Образ составили светлые брюки со стрелками, а также черный топ. Из аксессуаров она выбрала серьги с камнями, бусы и тонкий золотой браслет.

К слову, Роузи призналась, что в целом ей легко далась жизнь без ярких образов на выход. «Было очень приятно не наносить косметику неделями и посмотреть, как это повлияло на мою кожу. Она стала намного чище… У меня было время быть прилежной в уходе за кожей. Сегодня вечером я могу принять ванну, что большая редкость в моем рутине из-за моего сына Джека... В середине дня точно не стоит наносить маску для лица. Я попробовал это на днях, и Джек был в шоке. Он сказал мне, чтобы я сразу сняла: «Что у тебя на лице, мама, сними это, мне не нравится!», – смеется 33-летняя модель.

Роузи и Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Возлюбленная голливудского актера и мать его ребенка также поделилась некоторыми моментами их совместной жизни. «Джейсон Стэтхэм действительно увлекается фотографией. Мы снимаем много фотографий семейной жизни вместе. Это всегда интересно, когда вы работаете со своим партнером. Он сказал: «Ты должна положить голову таким образом, чтобы я мог сосредоточиться…» А я ответила: «Я знаю! Я модель с 13 лет!». Но я действительно довольна результатами…».

Автор: Мила Иванова