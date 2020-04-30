Икона стиля дома: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует безупречный образ в трендовых оттенках

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Звезда не перестает вдохновлять сеть

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая давно не радовала поклонников подборками стильных образов, показала новый необычный лук. Тем самым модель в который раз доказала, что даже дома она не забывает о безупречном внешнем виде. Девушка опубликовала образ в светлых тонах – молочного цвета блуза с широкими рукавами и внушительным декольте, а также широкие брюки. Дополнили наряд колье-цепь, а также крупные деревянные браслеты. Волосы она вытянула, а макияж сделала нейтральный, оставив ресницы ненакрашенными. «Как у вас дела сегодня?», – обратилась знаменитая красавица к своим поклонникам. «Роузи, мы скучали по тебе», «Я так скучаю по твоим постам с аутфитами», – принялись комментировать пост фанаты, также описав свои карантинные будни.

Новый образ девушки (фото: instagram.com/rosiehw)

Ранее 33-летняя звезда продемонстрировала еще одну важную сторону своей жизни – личную бьюти-рутину. Она показала фото из собственной ванной с полотенцем на голове и с нанесенной на лицо маской. Снимок сделан крупным планом, а потому видно, что кожа просто светится здоровьем. Поклонники не могли удержаться, чтобы не спросить, каким продуктом пользуется знаменитая красавица. Интересно, что популярная модель с удовольствием вступила в переписку. Роузи назвала бренд, а также рассказала, что маска сделана на основе клубники.

Роузи использует маску на основе клубники (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, ранее звезда записала длинное интервью для своего портала Rose Inc., где рассказала, как проходит ее карантин. Помимо воспитания сына, готовки, а также времени с любимым Джейсоном Стэтхемом, красавица не перестает уделять внимание себе. Она регулярно устраивает тренировки, а также ухаживает за кожей лица и тела. Девушка также записывает видео для своего сайта и поводит прямые эфиры, где отвечает на разнообразные вопросы.

Таким образом, к слову, она раскрыла много фактов из личной жизни. Недавно Роузи ответила на массу интересных вопросов, касающихся ее истории любви с голливудским актером Джейсоном Стэтхемом, а также их сына Джека. По словам девушки, они предпочитают оставлять личное личным, а потому такая откровенность стала настоящим сюрпризом для фанатов Роузи.