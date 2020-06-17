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Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.06.2020 - 19:34
Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Звезда повела поклонников в "святая святых"

Роузи Хантингтон-Уайтли – признанная икона стиля. Причем британская модель любит применять свой безупречный вкус не только при выборе нарядов, но и при оформлении интерьеров. Все подписчики звезды уже давно оценили безупречную обстановку ее офиса, в котором она проводит много времени. Самое время заглянуть в «святая святых»: дом, где Роузи проживает вместе с возлюбленным Джейсоном Стетхэмом и своим маленьким сыном.

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Роузи любит демонстрировать детали своего дома (фото: instagram.com/rosiehw)

Хантингтон-Уайтли однажды призналась: если бы не модельная карьера, то она бы наверняка стала дизайнером. Не сомневаемся! Глядя на шикарный особняк пары, хочется, чтобы модель уже сейчас приступила к новым обязанностям.

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-АнджелесеИ любимых людей в домашней обстановке (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, дом в Лос-Анджелесе пара приобрела после продажи «пляжного» домика модели в Малибу за 18,5 миллиона долларов. Муза и подруга многих именитых дизайнеров, включая креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли, обожает привносить высокую моду в свой дом. Здесь полно знаковых утонченных деталей, которые не сразу привлекают вимание, но играют ключевую роль в общем виде комнат. Роузи обожает винтажные вещи, отполированные поверхности и минимализм.

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

В доме Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма много комнатных растений, которые расположены по углам комнат. Также звезда обожает живые цветы. Комнаты с белыми стенами, которые она предпочитает оставить голыми, украшает мебель 50-х годов, роскошные аксессуары и произведения искусства. Ванная комната, которая часто фигурирует в блоге модели, отделана мрамором. Кажется, здесь ничто не сможет отвлекать от приятных и расслабляющих процедур.

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Стильное гнездышко: как выглядит особняк Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхэма в Лос-Анджелесе

Оформлением интерьера она занималась сама (фото: instagram.com/rosiehw)

То же самое касается и гардеробной, где Роузи фотографирует для поклонников свои многочисленные образы. Косметику, аксессуары и мелкие вещи модель предпочитает хранить в многочисленных ящиках, оставляя пространство чистым и свободным. Ароматы – единственное, что можно заметить на тумбочке возле зеркала. Что ж, обстановка действительно вдохновляющая. Любуемся!

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модельДжейсон СтетхэмРоузи Хантингтон-Уайтли
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