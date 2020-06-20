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Стильная полоска: Катя Осадчая восхитила трендовым летним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2020 - 16:25
Стильная полоска: Катя Осадчая восхитила трендовым летним образом
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая продемонстрировала эффектный лук со съемочной площадки

Катя Осадчая рада послаблению карантина - телеведущая вернулась к активной работе и съемкам, конечно же, по новым правилам безопасности. В летних выпусках программы "Светская жизнь" она будет демонстрировать стильные и яркие образы. Один из них звезда показала в свежей публикации в своем Instagram.

Катя позировала на съемочной площадке у вагончика-гримерки. Знаменитость примерила трендовый летний лук - светло-голубой полосатый брючный костюм свободного кроя. Наряд она дополнила светлыми лоферами, а волосы закрепила сзади яркой косынкой.

Такой аутфит выглядит очень модно и стильно и при этом явно является комфортным в жаркую летнюю погоду.

Стильная полоска: Катя Осадчая восхитила трендовым летним образом

"П’ятниця вечір? Нехай це буде автопаті", - подписала фото Осадчая.

Стильная полоска: Катя Осадчая восхитила трендовым летним образом

Катя Осадчая похвасталась стильным рабочим луком в брючном костюме (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики не стали скупиться на комплименты и восхищенные отзывы теледиве.

  • Красивая женщина
  • Костюм класссс
  • Дуже стильно
  • Ви красуня
  • Красивая
  • Ну прямо Королева бензоколонки!!! В хорошем смысле, конечно:)
  • Дуже, гарна
  • И КамАЗ с пряниками

Стильная полоска: Катя Осадчая восхитила трендовым летним образом

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились совместным рабочим фото, на котором позируют в нарядных образах. Ведущий с нежностью смотрит на жену, а она – улыбается в камеру.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Катя Осадчаяобраз
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