ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стильная Катя Осадчая покорила ярким весенним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2019 - 17:42
Стильная Катя Осадчая покорила ярким весенним образом
Фото: Катя Осадчая ( instagram.com/kosadcha)

Телеведущая выбрала образ от украинских дизайнеров

Популярная телеведущая Катя Осадчая активно готовится к первому прямому эфиру шоу "Голос страны", но не забывает словить теплое всеннее солнышко и насладится прекрасным днем в Киеве. Так, настранице в Instagram она показала яркое фото, сделанное в районе столичного ВДНХ, где проходят съемки популярного проекта.

Катя позирует в белых брюках, красной куртке от украинского бренда Annchoo, тельняшке от Vika Adamskaya и ярко-лимонной шапке концептуального бренда продюсерского центра Потапа MOZGI WEAR.

"Прекрасний день! З Благовіщенням, друзі!" - подписала она солнечный кадр у озера.

Стильная Катя Осадчая покорила ярким весенним образом

Фото: Катя Осадчая ( instagram.com/kosadcha)

Поклонникам понравился внешний облик ведущей и ее воскресное настроение. Они также присоединились к поздравлениям и пожеланием в праздничный день.

"Катя Вы великолепны", "Фото таке весняне. Гарний та яскравий лук", "Гарна Катерина! Вашу родину теж з Благовіщенням", "Стиляга", "Красуння Єкатерина Осадча!", "Вас теж зі Святом. Дуже гарна природа, весна", - писали комментаторы.

В сториз Осадчая показала снимок из гримерки, где ей делают макияж, ведь в вокресенье, 7 апреля  выйдет первый прямой эфир "Голоса страны".

Стильная Катя Осадчая покорила ярким весенним образом

Фото: Катя Осадчая ( instagram.com/kosadcha)

"Мы уже готовимся. А вы готовы?" - поинтересовалась она у подписчиков.

Ранее Катя Осадчая показала образ в платье от украинского бренда theCOAT, который очень напомнил аналогичный лук Тины Кароль.

Кстати, Кстя Осадчая восхитила появлением в шелковом платье нежного пастельного цвета с мелким цветочным принтом.

"Мавка и просто Юра": Осадчая и Горбунов умилили весенней романтикой Светятся от счастья: стильные Осадчая и Горбунов умилили нежным селфи
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Катя Осадчая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь