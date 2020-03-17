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Дочь Оли Поляковой в трендовом весеннем луке засветилась в центре Киева во время карантина

Lite » Мода 17.03.2020 - 10:39
Дочь Оли Поляковой в трендовом весеннем луке засветилась в центре Киева во время карантина
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка отправилась гулять по историческому центру столицы

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша, которая недавно весело отпраздновала 16-летие в компании друзей на яркой вечеринке, как и ее украинские сверстники, находится дома на карантине. Семья девочки проживает в самом центре столицы, поэтому она решила воспользоваться свободным временем и отправиться на прогулку на свежем воздухе. Тем более на центральных улицах сейчас малолюдно, поэтому можно свободно гулять и наслаждаться архитектурой в самом сердце Киева. Так, дочь певицы опубликовала стрит-стайл фото, сделанное на фоне здания Нацбанка Украины.

Маша следит за модой и старается миксовать в своем гардеробе различные тренды. Так, она надела на прогулку клетчатое оригинальное шерстяное куртку-рубашку трендовой расцветки – белый, серый и нежно-голубой оттенки гармонично сочетаются в одном наряде. Этот вариант верхней одежды завоевывает сердца модниц и является отличным альтернативным вариантом для весеннего гардероба.

Девушка дополнила свой стрит-стайл образ светлыми джинсами и черной кожаной сумкой на длинной ручке. Она предпочла спрятать глаза за солнечными очками круглой формы.

Дочь Оли Поляковой в трендовом весеннем луке засветилась в центре Киева во время карантина

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Как проходит ваш карантин?" - поинтересовалась девушка.

Подписчики дочери звезды стали делиться своим настроением с Машей и оставлять для нее комплименты.

  • Красавица
  • Отлично
  • Очень красивая
  • Ску-ко-та. А ты как проводишь?
  • Очень скучно
  • Хочу таку куртку
  • Весело
  • Wau! Какая красотка
  • Ты такая классная
  • Все ок

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Полякова рассекретила "фишку" удачных фото.

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