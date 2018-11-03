На СТБ закрывают "Все буде добре": причина и дата последнего выпуска

Надя Матвеева. Фото: СТБ

Жизненный цикл телепроекта уже закончился

Популярный украинский телеканал СТБ решил закрыть одну из центральных телепередач – "Все буде добре". О причинах и дате последнего выпуска рассказала программный директор телеканала Екатерина Шевелюк, передает "КП в Украине".

"Мы очень любим проект "Все буде добре", как и любой другой, являющийся собственной разработкой телеканала СТБ. Мы гордимся результатами, которых он достиг за шесть лет: это и десятки тысяч практических советов, выданных в ежедневном режиме, и золотая кнопка Youtube, и "Добрый знак", который появился благодаря огромному интересу со стороны нашей аудитории к выбору безопасных продуктов питания", - сказала она.

В то же время Шевелюк уточнила, что жизненный цикл передачи уже закончился.

"Проект стал флагманом спонсорства на украинском ТВ, потому что легкая форма подачи советов и высокий кредит доверия к Надежде Матвеевой и экспертам привлекали сюда известные бренды. Но, к сожалению, рано или поздно жизненный цикл каждого телепроекта завершается. Решение о прекращении производства "Все буде добре" является бизнес-решением канала СТБ, а не результатом трансформации группы StarLightMedia", - подчеркнула она.

Более того, женщина рассказала, что теперь будет с ее телеведущей – Надеждой Матвеевой.

"Надя – наша звезда. Близкая подружка и добрая советчица для наших зрителей. Мы к ней очень тепло относимся и не собираемся отпускать", - уточнила она.

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