Стая диких кошек: MARUV заворожила провокационным и "хищным" образом

MARUV показала образы с выступления в Николаеве
MARUV (Анна Корсун) не перестает удивлять и в прямом смысле эпатировать. Скандальная украинская исполнительница, о которой активно заговорили после ее отказа участвовать в Евровидении 2019, знает, как удерживать внимание поклонников. MARUV то и дело появляется на различных выступлениях в очень смелых и откровенных нарядов. А выступлений у певицы в последнее время немало. Недавно Корсун со своим герлз-бендом выступила в Николаеве. Перед местной публикой певица показала что-то новенькое!
Так, MARUV показала поклонникам новый "хищный" образ. На своей instagram-страничке певица опубликовала жгучее фото. На снимке вместе с Аней Корсун видим ее команду. Все девушки одеты в одинаковые платья. Кстати, в команде Марув появились два новых парня!
Сама MARUV и ее девушки блистают в облегающих платьях c глубокими разрезами от бедра. Платья ярого желтого цвета декорированы анималистичным принтом. Образы, по классике, довершают колготки в сеточку, а также лаковые босоножки на платформе и шпильках.
"Моя банда", - коротко подписала фото MARUV.
Скандальная MARUV со своей танцевальной группой в Николаеве (фото: instagram.com/maruvofficial)
Поклонники певицы пришли в восторг и поспешили засыпать ее комментариями:
Также в разделе сториз MARUV показала детали своего не менее интересного макияжа, который гармонично сочетался с платьем исполнительницы.
Смелый макияж MARUV для выступления в Николаеве (фото: instagram.com/maruvofficial)
Напомним, ранее Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками. Исполнительницы выступили на одном концерте - на стадионе "Металлист" в Харькове.
А до этого MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы в купальнике с трендовым принтом.