Старшей уже 21: Тоня Матвиенко призналась в желании стать бабушкой

Тоня Матвиенко (фото: Instagram артистки)

Тоня Матвиенко также высказалась о хейтерах в сети

Эксклюзивно в программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на телеканале «Украина», известная певица Тоня Матвиенко рассказала, почему в социальных сетях чаще всего публикует личные фотографии и как реагирует на постоянный хейт со стороны поклонников.

В этом году певица хочет сделать акцент именно на творчестве. Кроме клипов и тура, в планах специальная рождественская музыкальная программа. К тому же Тоня Матвиенко признается, активно развивает свою страницу в Instagram, потому что мечтает дойти до определенного количества подписчиков, а для этого нужно постоянно постить интересные истории о творчестве и личной жизни. И хотя именно личное привлекает наибольшее внимание фанатов, этот контент, как правило, хейтят сильнее всего.

«Последнее помню, как в прошлом году, пока я была за границей с мужем, старшая дочь Ульяна подстригла младшую – Нину, без моего разрешения. Это был ужас! Я приехала, а она говорит: «Ой, мама, я надеюсь, ты не будешь снимать клип с Ниной?» А я как раз собиралась снимать! Ну, мы сняли клип, но больше не на песню и не на Нину обращали внимание, а на счет меня – как я могла так подстричь ребенка!» – поделилась Тоня Матвиенко в программе «Ранок з Україною».

Тоня Матвиенко с мамой и дочками - Ульяной и Ниной (фото: Instagram Тони Матвиенко)

Тоню очень обижает такая реакция и вмешательство в жизнь тех, кто сидит на ее странице в соцсетях. Как тут решиться на еще одного ребенка, когда на каждую личную новость или фото люди бросаются, как пираньи? А вот внукам от старшей дочери Ульяны была бы рада. 21-летняя девушка уже несколько лет в отношениях с парнем Егором. Живут все большой украинской семьей под одной крышей: Нина Митрофановна, Тоня с Арсеном и младшей дочерью Ниной и Ульяна с Егором.

Ульяна Матвиенко

«Всегда лучше жить отдельно и даже мне с Арсеном, но у нас есть обстоятельства, думаю, что в будущем это все изменится. Обычно для молодой пары надо жить отдельно, у них своя жизнь», – признается артистка.

Жизнь Тони рассматривают, как под микроскопом. Все от нее чего-то ждут, более того – все время сравнивают с успехами мамы и мужа Арсена Мирзояна.

«Если на концертах – это обычно какие-то пожилые люди, поклонники мамы, которые приходят ко мне и могут сказать, что мама лучше. А я и не спорю. Или, например: «Вот Арсен концерт в «Дворце Украина» собрал, а ты нет» – вот такие вещи», – говорит Тоня Матвиенко в эфире канала «Украина».

Вот артистка и ставит своей целью на этот год реализовать как можно больше творческих планов. Чтобы меньше было сравнений и упреков.