Чем старше, тем сексуальнее: Моника Беллуччи "засветила" голые ноги и глубокое декольте

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса поделилась с подписчиками необычным фото

54-летняя Моника Беллуччи весьма активна в Instagram: она регулярно радует поклонников фото с различных мероприятий, фотосессий, из личного архива и кадрами из фильмов. А в этот раз она пошла еще дальше – актриса выложила на своей странице весьма живописный снимок, сделанный папарацци.

На фото знаменитая на весь мир красавица предстала в черном с красным узором платье, которое также отличает высокий вырез на бедре и откровенное декольте. В одной руке у Беллуччи газета, а второй она пытается сдержать бурный порыв ветра, который продемонстрировал длинные стройные ноги звезды. Обута Моника в черные высокие кеды, на плече у нее объемная черная сумка, а глаза скрывают темные солнцезащитные очки. "Итальянский уик-энд в Сабаудии, немного ветрено, вылезая из лодки!", – написала Беллуччи, которой снимок, по всей видимости, пришелся по душе.

Роскошная Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Многочисленные фолловеры Моники тут же дали Монике понять, что ее неувядающая красота по-прежнему волнует сердца. "Лучшая", "И все же самая горячая женщина на планете", "Самая красивая женщина на земле", "Ваша красота в вашем оптимистичном взгляде на вещи, в вашем щедром сердце и в честных мыслях", "Абсолютно потрясающая", "Чем старше, тем сексуальнее", "Нет слов, чтобы выразить мое восхищение… Я так тебя люблю", "Просто роскошная", "Ох, эти ноги", "Ты мой идол"…

Судя по хэштегам, актриса в Сабаудии отдыхала. И вполне вероятно, что со своим новым возлюбленным: 36-летним дизайнером и художником Николя Лефевром. Интересно, что хотя Моника и Николя уже не раз совершали официальные выходы в свет, актриса не спешит размещать совместные снимки с бойфрендом на своей странице. Так же, как и комментировать новые отношения. В отличие от бывшего мужа – 52-летнего актера Венсана Касселя, который обожает выставлять совместные фото с молодой супругой – 22-летней моделью Тиной Кунаки. К слову, в эти же выходные пара порадовала мир долгожданной новостью – 20-го апреля у Венсана и Тины родилась дочь Амазони.