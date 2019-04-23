Чим старше, тим сексуальніше: Моніка Беллуччі "засвітила" голі ноги і глибоке декольте

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса поділилася з підписниками незвичайним фото

54-річна Моніка Беллуччі дуже активна в Instagram: вона регулярно радує шанувальників фото з різних заходів, фотосесій, з особистого архіву і кадрами з фільмів. А в цей раз вона пішла ще далі – актриса виклала на своїй сторінці вельми живописний знімок, зроблений папараці.

На фото знаменита на весь світ красуня з'явилася в чорному з червоним візерунком плаття, яке також відрізняє високим вирізом на стегні і відвертим декольте. В одній руці у Беллуччі газета, а другий вона намагається стримати бурхливий порив вітру, який продемонстрував довгі стрункі ноги зірки. Взута Моніка в чорні високі кеди, на плечі в неї об'ємна чорна сумка, а очі приховують темні сонцезахисні окуляри. "Італійський уїк-енд в Сабаудіі, трохи вітряно, вилізши з човна!", – написала Беллуччі, якій знімок, вочевидь, припав до душі.

Розкішна Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Численні фолловери Моніки тут же дали Моніці зрозуміти, що її нев'януча краса і раніше хвилює серця. "Найкраща", "І все ж сама гаряча жінка на планеті", "найкрасивіша жінка на землі", "Ваша краса у вашому оптимістичному погляді на речі, у вашому щедре серце і чесних думках", "Абсолютно приголомшлива", "Чим старше, тим сексуальніше", "Немає слів, щоб висловити моє захоплення... Я так тебе люблю", "Просто розкішна", "Ох, ці ноги", "Ти мій ідол"...

Судячи з хэштегів, актриса в Сабаудії відпочивала. І цілком ймовірно, що зі своїм новим коханим: 36-річним дизайнером і художником Ніколя Лефевром. Цікаво, що хоча Моніка і Ніколя вже не раз робили офіційні виходи в світ, актриса не поспішає розміщувати спільні знімки з бойфрендом на своїй сторінці. Так само, як і коментувати нові відносини. На відміну від колишнього чоловіка – 52-річного актора Венсана Касселя, який обожнює виставляти спільні фото з молодою дружиною – 22-річною моделлю Тіною Кунаки. До речі, у ці ж вихідні пара порадувала світ довгоочікуваною новиною – 20-го квітня у Венсана і Тіни народилася дочка Амазоні.