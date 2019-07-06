Стало известно, где Регина Тодоренко и Влад Топалов проводят медовый месяц

Звездная пара после свадьбы сразу отравились в путешествие на райский остров
Спустя пару дней после свадебной церемонии в Соренто Влад Топалов и Регина Тодоренко, сохраняя традиции молодоженов, отправились в свадебное путешествие. О том, что пара направилась в Грецию телеведущая поспешила показать многомиллионной армии поклонников в Instagram. Знаменитость поделилась в сториз несколькими короткими видео начала романтического отдыха.
Согласно геотегам звездная пара улетела в небольшой курортный городок Аниссарас на крупнейшем острове Греции Крите, остановившись в отельном номере с персональным бассейном.
Телеведущая записала парочку традиционных для Instagram знаменитости утренних видео. На одном из которых она показала свой завтрак — блинчики, мед и кофе.
После свадьбы #РегинаТодоренко и #ВладТопалов улетели в свадебное путешествие на остров Крит! pic.twitter.com/0VWsJU8VAv— MyGlamWish (@glam_wish) July 6, 2019
Видео : (twitter.com/glam_wish)
«Ну все, начинаю чревоугодничать, отдыхать…!» — прокомментировала видео Регина.
А на другом, Влад занимается возле небольшого бассейна. Музыкант занимается спортом и прыгает на скакалке, пока жена тайно его снимает.
А вот и начало активного отдыха)) #РегинаТодоренко #ВладТопалов #HoneyMoon pic.twitter.com/op5pc1oVId— MyGlamWish (@glam_wish) July 6, 2019
Видео : (twitter.com/glam_wish)
О том, что малыш поехал вместе со звездными родителями стало известно из фото в сториз Регины с просьбой к своим поклонникам, которые собираются на этот же курорт, прихватить пару пачек детского питания, которое предпочитает их сын, но купить которое в этих краях невозможно.
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, что одна из подружек невесты рассекретила все подробности свадебного дресс-кода Регины Тодоренко. Она в соцсетях описала почему ей не удалось избежать паники и предсвадебной суеты.
Да и сама Регина Тодоренко удивила подробностями свадебной церемонии, признавшись что по-настоящему чувствовала перед свадьбой.