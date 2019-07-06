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Стало известно, где Регина Тодоренко и Влад Топалов проводят медовый месяц

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2019 - 14:45
Стало известно, где Регина Тодоренко и Влад Топалов проводят медовый месяц
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Звездная пара после свадьбы сразу отравились в путешествие на райский остров

Спустя пару дней после свадебной церемонии в Соренто Влад Топалов и Регина Тодоренко, сохраняя традиции молодоженов, отправились в свадебное путешествие. О том, что пара направилась в Грецию телеведущая поспешила показать многомиллионной армии поклонников в Instagram. Знаменитость поделилась в сториз несколькими короткими видео начала романтического отдыха.

Согласно геотегам звездная пара улетела в небольшой курортный городок Аниссарас на крупнейшем острове Греции Крите, остановившись в отельном номере с персональным бассейном.

Телеведущая записала парочку традиционных для Instagram знаменитости утренних видео. На одном из которых она показала свой завтрак — блинчики, мед и кофе.

Видео : (twitter.com/glam_wish)

«Ну все, начинаю чревоугодничать, отдыхать…!» — прокомментировала видео Регина.

А на другом, Влад занимается возле небольшого бассейна. Музыкант занимается спортом и прыгает на скакалке, пока жена тайно его снимает.

 

Видео : (twitter.com/glam_wish)

О том, что малыш поехал вместе со звездными родителями стало известно из фото в сториз Регины с просьбой к своим поклонникам, которые собираются на этот же курорт, прихватить пару пачек детского питания, которое предпочитает их сын, но купить которое в этих краях невозможно.

Стало известно, где Регина Тодоренко и Влад Топалов проводят медовый месяцФото: (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что одна из подружек невесты рассекретила все подробности свадебного дресс-кода Регины Тодоренко. Она в соцсетях описала почему ей не удалось избежать паники и предсвадебной суеты.

Да и сама Регина Тодоренко удивила подробностями свадебной церемонии, признавшись что по-настоящему чувствовала перед свадьбой.

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Новости Украины Влад ТопаловсвадьбаРегина Тодоренко
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