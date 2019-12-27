"Стала только красивее": Маша Ефросинина поразила архивным фото 20-летней давности

Сейчас Маше Ефросининой 40 лет - и она вполне довольна своим возрастом, фигурой и внешним видом - как и тысячи ее поклонников. Однако когда она только начинала карьеру на телевидении, то обладала лишним весом и была "нестандартной", по мнению продюсеров. Однако именно их жесткие слова тогда заставили девушку задуматься и решить исправить ситуацию, в результате чего она заметно похудела и много лет сохраняет свой вес. При этом Маша не побоялась показать, как именно она тогда выглядела.

В честь 20-летия передачи "Подъем" на Новом канале, в которой она начала свой путь, Ефросинина опубликовала яркий фотоколлаж. В нем соединены два фото из серии "тогда и сейчас", на которых Маша запечатлена с известным украинским шоуменом Юрием Горбуновым - 20 лет назад и в наше время.

На кадрах видно, что сейчас ведущая заметно похудела и похорошела. Она также рассказала подробности того, как начиналась ее карьера на ТВ, и отметила, что очень благодарна за эту школу жизни.

Фото: Маша Ефросинина и Юрий Горбунов (instagram.com/mashaefrosinina)

"#Подъём. Через несколько дней закончится 2019 год. И я поняла, что могу не успеть обозначить одну из исторических дат в моей телевизионной карьере! Ведь в этом году тому самому "Подъёму", который вы вспоминаете мне до сих пор, исполнилось ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!!! Летом 1999 года нас с @gorbunovyuriy пригласили на пробы для утреннего шоу на никому не известном, только начавшем вещание канале со странным названием "Новый" и попросили что-то рассказать в камеру! И ровно в тот момент на всём канале выключился свет! Юра сказал: "Это знак! Валим отсюда! Это ж идиотами надо быть, чтобы просыпаться в 4.30 утра!" Но нас не отпустили, и записали пробы в технической комнате, подключив камеры к аккумуляторам. Пять лет моей жизни в прямом эфире! Лучшая из существующих телевизионная школа! Абсолютное взросление, сложное испытание славой и любовь к телевидению в днк! Спасибо всем, кто до сих пор помнит!

Однако умоляю, если вы дяденька з бородой и двумя детьми, и вам очень хочется подойти ко мне на улице и сказать: "Я рос на ваших передачах!"— лучше сдержитесь. Перещеголять вас может только фраза: "Маша, моя бабушка — ваша фанатка!" - поделилась Ефросинина.

Пользователи сети отметили, что с годами ведущая стала лишь красивее и оставили много эмоциональных комментариев.

За последние 20 лет вы стали только красивее!

Почему Горбунов постарел, а Вы помолодели?

Я вас такую пышную не помню

Неймовірна парочка))))

Нереальный дуэт!

А я каждый день, когда собиралась в школу, смотрела передачу

Обожаю Вас, Маша ! Пусть все Ваши мечты- сбываются!!!

Афигеть какие молодые и классные )))

Какая колоссальная работа над собой! Трудно представить! Чтобы через 20 лет выглядеть в десятки раз лучше!

Я помню передачи с похмелья

Марія ! А я і виросла на Вашому шоу! І від тоді Ви мій ідеал краси!!

Машенька! Вы не изменились совсем... Напротив, стали краше!!! Удивительно и прекрасно!

По-моему вы помолодели. Удивительно, но факт!

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными людьми.