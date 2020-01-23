Стала известна дата премьеры "Одруження наосліп" с новыми ведущими

Даниэль Салем (фото: 1+1)

Уже 28 января в 22:45 на телеканале «1+1» состоится премьера шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп» с новыми ведущими

Реалити-шоу о построении любви будет выходить на экраны по вторникам. Участники проекта смогут понять, с каким человеком на самом деле хотят отношений. В новом сезоне в нём примут участие успешные мужчины и женщины, которые преодолели препятствия на пути к блестящей карьере, защитили докторские диссертации, но не обрели главного ‒ свою половинку. Герои программы заняты работой, самореализаций, и в погоне за материальными благами ещё не построили крепкие отношения. Среди них владелец четырех стоматологических клиник, IT-специалист, доцент, блогер и другие участники. Помогать им будут эксперты Ирина Кириченко, которая уже более 12 лет занимается семейным консультированием пар и выводит клиентов из депрессии, и успешный телеведущий, лайф-коуч Даниэль Салем, который сам построил успешный бизнес и крепкую семью.

Даниэль Салем и Ирина Кириченко (фото: 1+1)

«Познакомившись с участниками из всех 14 пар, я понимаю, что у нас в стране слабо развита культура общения и построения взаимоотношений. Зачастую многие люди не готовы к отношениям. Они надеются на то, что другой человек сделает их счастливыми, решит проблемы, а потом наступает глобальное разочарование и понимание, что это была иллюзия, потому что отношения – это работа. У людей не возникает вопрос, что нужно поработать над собой, что проблема в самом себе, а не в партнере, и нужно входить в отношения с желанием отдавать, а не только брать. Зрелые отношения – это когда два человека понимают, что ответственность лежит на обоих. Этот проект несет хорошую образовательную миссию, показывает, что не стоит переносить предыдущий опыт отношений на новые, и дает возможность понять, что возможно проблема не в другом человеке, а в самом себе», - говорит психолог проекта Ирина Кириченко.

Ирина Кириченко

Ведущий и лайф-коуч Даниэль Салем, который выступает для героев мотиватором и суровым критиком, акцентирует внимание на том, что люди часто врут даже самим себе и не знают, чего на самом деле хотят, а понимают это, лишь получив и разочаровавшись: «По статистике в Украине примерно 30% мужчин и женщин, которым сложно строить отношения. На «Одруження наосліп» приходят участники с реальными проблемами, которые хотят построить крепкие гармоничные отношения, но не знают, как. Мы помогаем им понять себя, распрощаться с призраками прошлого и подсказываем, как работать над созданием гармоничных отношений».

Напомним, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейным бюджетом. Через 7 дней участники «Одруження наосліп» принимают окончательное решение - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

«Одруження наосліп» выходит в эфире телеканала уже 5 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа «1+1 медиа», а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в ТОП-5 лучших форматов года.