Стала известна дата премьеры нового реалити «Любий, ми переїжджаємо» на канале «1+1»

Новое развлекательное реалити-шоу «Любий, ми переїжджаємо» станет для зрителей интересным приключением в самых разных уголках мира, которые можно посетить, не выходя из дома.

По сюжету программы герои - супруги, влюбленная пара или родственники - ищут себе новое жилье и обращаются за помощью к агенту по недвижимости. Кто-то решает отдохнуть от шума большого города и мечтает поселиться в уютном доме, наслаждаясь природой Альпийских гор. Кому-то предложили новую работу, и ему придется привыкать к новому ритму жизни в квартире многоэтажного дома европейского города.

Помощниками при выборе идеального жилья станут местные агенты по недвижимости, которые не только предлагают парам дома или квартиры в соответствии с бюджетом, но и расскажут обо всех тонкостях и особенностях проживания в той или иной местности. Пара сможет рассмотреть три предложенных варианта и выбрать себе жилье, наиболее удовлетворяет их потребности.

У каждого героя своя история и свое видение идеального дома. В одном из выпусков программы зрители будут наблюдать за тем, как молодые супруги Боб и Джен решают переехать из Бостона в Амстердам, потому что муж решил возглавить кампанию по созданию обуви для активной жизни: «Я буду сидеть дома, пока муж будет работать, поэтому хочу квартиру в удобном районе . Для меня хорошее расположение является очень важным фактором. И было бы хорошо, чтобы квартира была полностью меблированная, ведь мы ничего не перевозили с собой », - призналась Джен.

Также в одном из эпизодов программы пара Джонатан и Лиза из Калифорнии меняют место жительства из-за того, что мужчине предложили работу на заводе вин в Великобритании. Поэтому они решили изменить теплый и умеренный американский климат на переменчивую погоду европейской страны, чтобы начать новую жизнь вместе. С надеждой добиться успеха в новом месте они преодолеют 8000 км через Антлантику в Восточный Сассекс и выберут там дом своей мечты: «Мы ищем дом, в котором есть три спальни, две ванные комнаты и сад для собаки. Хотим, чтобы он был в знаменитом английском стиле, уже готовый к проживанию и, желательно, у моря, чтобы это накормило Калифорнию », - высказали свои пожелания герои агенту по недвижимости.

Часто бюджеты и желания героев не совпадают, поэтому им приходится идти на компромиссы не только с риэлтором, но и со своей половинкой. Зрители телеканала будут наблюдать еще и за тем, как договариваются между собой пары, учитывая желания друг друга, и на какие хитрости способны влюбленные женщины, чтобы убедить мужа выбрать дом своей мечты. Герои программы «Любий, ми переїжджаємо» смогут или арендовать жилье, или приобрести в собственность. Также зрители узнают как обустроились герои после того, как сделали свой выбор и переехали в новую квартиру, расскажут на какие свершения способен вдохновить дом, и как незначительные изменения в интерьере могут превратить обычную квартиру в дом, о котором вы всегда мечтали.

Смотрите развлекательное реалити-шоу «Любий, ми переїжджаємо» с понедельника по пятницу в 11:20 на канале «1+1» и путешествуйте красивыми уголками мира не выходя из дома.