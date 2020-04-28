Спортивная семья: Эшли Грэм показала, как они с мужем держат себя в форме

Эшли Грэм – большая любительница йоги. Девушка не пропускает и дня тренировок, часто публикуя свои занятия в личном микроблоге. В этот раз она приняла участие в необычном проекте. Она отправилась на онлайн-занятие к своему тренеру. А позже добавила 20-минутный ролик себе на страницу. Забавно, что компанию ей составил и супруг – Джастин Эрвин. Муж пышнотелой красотки ранее никогда не появлялся в подобных съемках, а потому видео получилось познавательным и забавным.

Эшли с мужем занимается йогой (фото: instagram.com/ashleygraham)

Вместе они выполняют разнообразные асаны, смеются и просто наслаждаются временем на свежем воздухе. Для занятия Эшли выбрала лилового оттенка топ, который едва сдерживал роскошную грудь молодой мамы. Сама модель несколько раз сделала акцент на этом, перекидываясь с мужем смешными фразами, что ее грудь слишком «пружинит». В дополнение к нему модель подобрала светлого оттенка легинсы с высокой посадкой. Волосы для удобства она собрала в высокий хвост, а макияж сделала в натуральных тонах. Джастин выбрал черную майку, свободного кроя шорты и бейсболку.

Смотрелась спортивная парочка просто отлично! В своих сториз Эшли подчеркнула, что видео будет доступно в ее IGTV. Так что все желающие размяться и взбодриться, могут присоединиться к 20-минутной йога-практике.

Пара вдохновляет сеть (фото: instagram.com/ashleygraham)

Интересно, что йога – одна из любимых активностей Эшли Грэм, которая, по словам 32-летней модели, не только помогла ей оставаться собранной и расслабленной в течение всей беременности. Но и помогла держать тело в форме, а после – легко избавиться от лишних килограммов. И тут главный ключ – регулярность. Так, Эшли не переставала делать асаны даже в последний день перед появлением на свет сына, отправившись рожать буквально с коврика.

Еще одна знаменитость, которая недавно рассказала о своем опыте йоги для беременных – Ева Лонгория. 45-летняя актриса опубликовала видео с последнего месяца беременности, на котором выполняет упражнения на гибкость. Практика, к слову, спасла знойную красавицу и от болей в спине, которая знакома всем будущим мамам.