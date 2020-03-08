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Спешим: счастливые Осадчая и Горбунов с цветами рассказали о важной мисии

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.03.2020 - 17:29
Спешим: счастливые Осадчая и Горбунов с цветами рассказали о важной мисии
Катя Осадчая с мужем (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущие очаровали весенним фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов, невзирая на постоянную занятость, находят время на семью, родных и близких. Они стараются проводить досуг вместе с сыночком Иваном, лицо которого они пока так и не показали, или путешествуют вдовем. Международный женский день стал отличным поводом для Юрия не только поздравить жену, но и всех жещин семьи. Так, ведущие с буктами цветов в руках сообщили, что отправились в гости к родным.

Катя и ее супруг держат в руках розы с мелкими декоративными ромашками и улыбаются в камеру. На теледиве – оригинальное пальто с яркими геометрическими рисунками на рукавах, волосы собраны в гладкую прическу, макияж – максимально естественный.

"Поспішаємо вітати всіх жінок в родині. І вітаємо всіх жінок України зі святом, нехай вам ніколи не псує настрій, нехай чоловіки щодня влаштовують вам свята!" - оставила искренее пожелание Катя.

Спешим: счастливые Осадчая и Горбунов с цветами рассказали о важной мисии

Спешим: счастливые Осадчая и Горбунов с цветами рассказали о важной мисии

Катя Осадчая с мужем (Фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей отметили, что звездные супруги похожи, а также поздравили теледиву с 8 марта.

  • Дуже схожi! Точно як половинки
  • Красивые
  • Какие прекрасные, очаровательные, прелестные
  • Природня краса ваша
  • Якi ж ви милi
  • Дуже красиві
  • Вы лучшие
  • Дуже гарна пара
  • Молодці
  • Яка краса
  • Ніжність, гарнюсі

Скриншот комментариев

Ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали свой культурный выход в свет. Они сходили в театр на спектакль "Тевье-Тевель" с отличным актерским составом, на который ведущий давно хотел попасть.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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