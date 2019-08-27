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"Спасательница Малибу": Оля Полякова в красном купальнике взволновала сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.08.2019 - 10:26
"Спасательница Малибу": Оля Полякова в красном купальнике взволновала сеть
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица похвасталась волнующими изгибами тела

Эффектная украинская певица Оля Полякова много работает над поддержанием фигуры в форме - так, недавно она показала летний вариант своей тренировки в бассейне. Поэтому она любит примерять откровенные наряды на сцене, а также нередко хвастается своей фигурой на снимках в купальнике. На своей странице в Instagram артистка показала, как проводит последние дни лета.

Оля опубликовала "жаркое" фото, на котором она запечатлена на яхте. Певица позирует в слитном красном купальнике в соблазнительной позе, демонстрируя свои роскошные формы и сексуальные изгибы во всей красе.

Полякова также с юмором объяснила, почему не стоит переживать из-за того, что лето проходит.

"Париться по поводу того что лето проходит не стоит, Жизнь проходит - вот это засада", - прокомментировала певица.

&quot;Спасательница Малибу&quot;: Оля Полякова в красном купальнике взволновала сеть

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети пришли в восторг от горячего кадра артистки и засыпали ее комплиментами, называя "спасательницей Малибу" и настоящей богиней.

  • Олечка, вы шикарны!
  • Ой, позу у Maruv подсмотрела!
  • Секси
  • вы мой кайф
  • Красотка
  • Идеал женской красоты. Наша Королева
  • Правду глаголите
  • Дааа, это точно. Олечка, красотка!!!
  • Супер красотка!!!
  • Спасательница Малибу
  • Самая длинноногая Украинка! Почему до сих пор не книге рекордов?
  • Як не крути червоний колір твій

&quot;Спасательница Малибу&quot;: Оля Полякова в красном купальнике взволновала сеть

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, старшая дочка Оли Поляковой устроила с мамой "битву" купальников. Обе похвастались точеными фигурами и подтянутым прессом.

Ранее певица Оля Полякова показала звездную тренировку с дочками. Знаменитость призналась, что работать над своими фигурами девушкам приходится немало.

"Красивый животик": дочка Поляковой устроила с мамой "битву" купальников Для упругих ягодиц: Оля Полякова показала "соблазнительную" тренировку в бассейне (видео)
Новости Украины Оля Поляковафигура
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