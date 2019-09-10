Спасательница Мальдив: Вика из НеАнгелов в бикини заворожила ярким кадром

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отдыхает на Мальдивах и явно прекрасно проводит время. Девушка взяла с собой целую коллекцию купальников и с удовольствием их демонстрирует, восхищая пользователей сети точеной фигурой. Певица веселится вовсю и даже устроила красочную фотосессию с надувным единорогом, что изрядно позабавило фанатов. А на новом снимке она предстала в не менее красочном образе сексапильной спасательницы.

На этот раз Вика примерила эффектное черное бикини, которое подчеркнуло ее соблазнительные загорелые формы. Красотка позирует на пирсе возле спасательного круга, при этом она скромно опустила глазки вниз.

"Вы всегда можете рассчитывать на "неангельски-скромную" спасательницу, которая всегда прийдет на помощь!" - заверила фолловеров артистка.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Девушка выкладывает снимки без макияжа и восхищает естественной красотой.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Волнующие изгибы певицы и ее роскошная фигура вызвали множество восхищенных комментариев среди подписчиков.

Шикарная

Огонь из отпуска продолжается! И это хорошо

Красотка. Спасательница Малибу

Русалка!!!

Красоточка !!!!

Мужикам резко поплохело

Пойду специально тонуть , что бы Викуся спасла !

Оооо даааа,,,, ради таких спасательниц можно и притвориться,что не умеешь плавать

Венера

@vikanablack ну что ты с нами делаешь?!?! Мы скоро слюнями весь Инстаграм зальём

Горячая штучка

Бооооже шикарнаяяяя

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов потрясла формами в купальниках на Мальдивах. Певица будоражит поклонников эффектными кадрами с отдыха.

Ранее Виктория из группы НеАнгелы соблазнила сексапильными формами в изумрудном бикини.