Спасатели Малибу: Надя Дорофеева похвасталась стальным прессом на жарком фото с мужем

Парочка показала, как проводит летние вечера в своем загородном доме
Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес вовсю наслаждаются летом - так, недавно они съездили в Одессу, где отпраздновали день рождения артиста. В честь его 32-летия супруги арендовали яхту и устроили замечательную морскую прогулку. Но и дома они не скучают и прекрасно проводят время в своем загородном доме.
Так, Надя показала в Instagram, как они с любимым мужем проводят теплые летние вечера - и снимок получился весьма горячим! На фото певица с супругом запечатлены в красных купальных костюмах - Дорофеева в бикини, а Дантес в пляжных шортах. Они нежно обнимают друг друга, при этом исполнительница с вожделением смотрит на бокал с коктейлем, который Владимир держит в руке.
"Летние вечера самые любимые", - отметила звезда.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес завели сеть жарким фото в купальниках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники пришли в восторг от жаркого кадра и засыпали пару теплыми отзывами, сравнивая их со спасателями Малибу и восхищаясь точеной фигурой и упругим прессом Нади.
Скриншот комментариев
Напомним, Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену.
Ранее мы писали о том, что Дорофеева и Дантес рассказали о ссорах на карантине и жизни на самоизоляции.
Автор: Lite