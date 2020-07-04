Спасатели Малибу: Надя Дорофеева похвасталась стальным прессом на жарком фото с мужем

Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес вовсю наслаждаются летом - так, недавно они съездили в Одессу, где отпраздновали день рождения артиста. В честь его 32-летия супруги арендовали яхту и устроили замечательную морскую прогулку. Но и дома они не скучают и прекрасно проводят время в своем загородном доме.

Так, Надя показала в Instagram, как они с любимым мужем проводят теплые летние вечера - и снимок получился весьма горячим! На фото певица с супругом запечатлены в красных купальных костюмах - Дорофеева в бикини, а Дантес в пляжных шортах. Они нежно обнимают друг друга, при этом исполнительница с вожделением смотрит на бокал с коктейлем, который Владимир держит в руке.

"Летние вечера самые любимые", - отметила звезда.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес завели сеть жарким фото в купальниках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от жаркого кадра и засыпали пару теплыми отзывами, сравнивая их со спасателями Малибу и восхищаясь точеной фигурой и упругим прессом Нади.

Семья с идеальными фигурами)

Мне кажется у вас идеальные отношения

Какой пресс

самая лучшая семья

Найгарніша на світі)))

Такиееее вау

Какие вы хорошие

Красивые, побольше бы фоток вместе

Купальники сочетаются, аоаоаоа)))

Божечки , завораживает

Как я люблю такие фотки, стало жарко

Спасатели Малибу вы наши

Пресс Нади как отдельный вид искусства

Скриншот комментариев

Напомним, Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену.

Ранее мы писали о том, что Дорофеева и Дантес рассказали о ссорах на карантине и жизни на самоизоляции.