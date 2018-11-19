Создатели песни "Плакала" рассказали, в чем секрет главного хита группы KAZKA

Видео: YouTube/KAZKA

Создатели песни "Плакала" рассказали, в чем секрет всемирно известного хита группы KAZKA, который на сегодняшний день собрал уже более 100 млн просмотров в YouTube.

В интервью "Обозревателю" саундпродюсеры альбома KAZKA "Karma", в который и вошла песня, сказали, что они своим примером показали, что "украинская песня может стать хитом во всем мире".

"Песня "Плакала" соответствует всем канонам модной, актуальной музыки, которую любят у нас и за рубежом. Но все же, какой бы дорогой за оборудованием была студия, в песне главное - мелодия, гармония и душа. Разумеется, даже для настоящего шедевра важны менеджмент и раскрутка, но это уже не в нашей компетенции", - рассказали мастера.

Александра Зарицкая (фото: facebook.com/kazka.band)

По словам музыкальных специалистов, KAZKA - уникальный проект, а участники группы "очень простые, открытые, комфортные". Но на песню "Плакала" никто из команды не возлагал особых надежд, хотя "потенциальная хитовость была".

"Она народная и в самой песне все концептуально, модно. Песня заходит в многих странах благодаря американским ритмам и восточными мотивами в сочетании с украинской мелодикой", - резюмировали эксперты.

Ранее мы собрали лучшие пародии на мегапопулярную украинскую песню.

Также мы писали, что фронтвумен KAZKA ответила на вопрос, который волнует многих - о чем же все-таки песня "Плакала".

Видео: РБК-Украина