ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Создатели песни "Плакала" рассказали, в чем секрет главного хита группы KAZKA

Lite » Звезды 19.11.2018 - 20:18

Видео: YouTube/KAZKA

Создатели песни "Плакала" рассказали, в чем секрет всемирно известного хита группы KAZKA, который на сегодняшний день собрал уже более 100 млн просмотров в YouTube.

В интервью "Обозревателю" саундпродюсеры альбома KAZKA "Karma", в который и вошла песня, сказали, что они своим примером показали, что "украинская песня может стать хитом во всем мире".

"Песня "Плакала" соответствует всем канонам модной, актуальной музыки, которую любят у нас и за рубежом. Но все же, какой бы дорогой за оборудованием была студия, в песне главное - мелодия, гармония и душа. Разумеется, даже для настоящего шедевра важны менеджмент и раскрутка, но это уже не в нашей компетенции", - рассказали мастера.

Создатели песни &quot;Плакала&quot; рассказали, в чем секрет главного хита группы KAZKA

Александра Зарицкая (фото: facebook.com/kazka.band)

По словам музыкальных специалистов, KAZKA - уникальный проект, а участники группы "очень простые, открытые, комфортные". Но на песню "Плакала" никто из команды не возлагал особых надежд, хотя "потенциальная хитовость была".

"Она народная и в самой песне все концептуально, модно. Песня заходит в многих странах благодаря американским ритмам и восточными мотивами в сочетании с украинской мелодикой", - резюмировали эксперты.

Ранее мы собрали лучшие пародии на мегапопулярную украинскую песню.

Также мы писали, что фронтвумен KAZKA ответила на вопрос, который волнует многих - о чем же все-таки песня "Плакала".

Видео: РБК-Украина

Новости Украины KAZKA
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь